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54-летняя жительница Донского умыкнула 14 мешков сельхозпродукции

54-летняя жительница Донского умыкнула 14 мешков сельхозпродукции

Кроме мешков зерна, овощей и фруктов в ее руки попали еще два ящика с луком.

В дежурную часть межмуниципального отдела «Кимовский» обратился фермер, у которого украли семь мешков зерновой смеси, три мешка с дынями, два ящика лука и четыре мешка капусты. Об этом сообщает УМВД России по Тульской области. При проведении оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала 54-летную жительницу города Донской. В содеянном женщина созналась. Украденное изъяли и вернули фермеру.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:08 +4
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Люди
УМВД России по Тульской области
Место
Кимовский районДонской

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