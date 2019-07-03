54-летняя жительница Донского умыкнула 14 мешков сельхозпродукции

Кроме мешков зерна, овощей и фруктов в ее руки попали еще два ящика с луком.

В дежурную часть межмуниципального отдела «Кимовский» обратился фермер, у которого украли семь мешков зерновой смеси, три мешка с дынями, два ящика лука и четыре мешка капусты. Об этом сообщает УМВД России по Тульской области. При проведении оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала 54-летную жительницу города Донской. В содеянном женщина созналась. Украденное изъяли и вернули фермеру.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.