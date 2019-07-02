Пассажиры: почему в Туле не везде действует акция «Проезд 13 рублей»?

Несколько читателей Myslo пожаловались в редакцию на недостоверную информацию о скидках на проезд в общественном транспорте.

Публикация Myslo о скидках на проезд в общественном транспорте вызвала бурное обсуждение.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 июля и до 31 августа стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Тулы при оплате картами MasterCard составит 13 рублей. Однако и вчера, в день начала акции, и сегодня, 2 июля, пользователи оставляют под новостью гневные комментарии:

– Сегодня я ехал в девятке, а на талоне написано семёрка. Проезд оплачен как обычно – 15 руб. И даже никаких намеков на скидки в указанный вами срок. Я надеюсь, что вы доведете до сведения вашего информатора, – пишет пользователь Владимир Коротков.