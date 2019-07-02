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Пассажиры: почему в Туле не везде действует акция «Проезд 13 рублей»?

Пассажиры: почему в Туле не везде действует акция «Проезд 13 рублей»?

Несколько читателей Myslo пожаловались в редакцию на недостоверную информацию о скидках на проезд в общественном транспорте.

Публикация Myslo о скидках на проезд в общественном транспорте вызвала бурное обсуждение.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 июля и до 31 августа стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Тулы при оплате картами MasterCard составит 13 рублей. Однако и вчера, в день начала акции, и сегодня, 2 июля, пользователи оставляют под новостью гневные комментарии:

– Сегодня я ехал в девятке, а на талоне написано семёрка. Проезд оплачен как обычно – 15 руб. И даже никаких намеков на скидки в указанный вами срок. Я надеюсь, что вы доведете до сведения вашего информатора, – пишет пользователь Владимир Коротков.

– 1 июля пробовал ездить по карте MasterCard, и как вы думаете? 15 рублей! Зато в чеке написано как раз таки про проезд 13р., – пишет BDVF.

– Не работает, оплатил mastercard, и оплата прошла 15 рублей, – сообщил blazer71.
 
– Та же песня, – говорит Richard Nixon's head
 
 
Не будем приводить все комментарии, а обратимся за разъяснением к генеральному директору АО «Областной единый информационно-расчетный центр» Александру Лапину.
 

Александр Лапин

– Основная масса валидаторов работает так, как задумано. Но есть единичиные случаи, когда скидка 2 рубля не проходит. Мы об этом знаем, и также нам известна причина, почему так может происходить. Накануне акции всё программное обеспечение валидаторов в общественном транспорте Тулы было обновлено. Всего в МКП Тулгорэлектротранс более 300 валидаторов.
 
– Эти устройства регулярно проходят сеанс связи с центральным билетным сервером, – продолжает Александр Сергеевич. – Если сеанс связи был завершен некорректно, оборвался, скидка могла не пройти. Но следующий сеанс связи с центральным билетным сервером (на конечной остановке рейса) устраняет проблему, и этот валидатор начинает работать как надо. Еще раз повторюсь, это были единичные случаи, и их количество в самое ближайшее время сойдет на нет.  
 
 
 

По словам директора предприятия МКП «Тулгорэлектротранс» Алексея Марушкина, в это время в муниципальном транспорте Тулы будет проводиться акция международной платежной системы MasterCard.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ведутся переговоры, чтобы продлить акцию еще на месяц, до конца сентября.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:58 +2
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