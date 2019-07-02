Пассажиры: почему в Туле не везде действует акция «Проезд 13 рублей»?
Несколько читателей Myslo пожаловались в редакцию на недостоверную информацию о скидках на проезд в общественном транспорте.
Публикация Myslo о скидках на проезд в общественном транспорте вызвала бурное обсуждение.
Напомним, ранее мы писали, что с 1 июля и до 31 августа стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Тулы при оплате картами MasterCard составит 13 рублей. Однако и вчера, в день начала акции, и сегодня, 2 июля, пользователи оставляют под новостью гневные комментарии:
– Сегодня я ехал в девятке, а на талоне написано семёрка. Проезд оплачен как обычно – 15 руб. И даже никаких намеков на скидки в указанный вами срок. Я надеюсь, что вы доведете до сведения вашего информатора, – пишет пользователь Владимир Коротков.
– 1 июля пробовал ездить по карте MasterCard, и как вы думаете? 15 рублей! Зато в чеке написано как раз таки про проезд 13р., – пишет BDVF.
Александр Лапин
По словам директора предприятия МКП «Тулгорэлектротранс» Алексея Марушкина, в это время в муниципальном транспорте Тулы будет проводиться акция международной платежной системы MasterCard.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, ведутся переговоры, чтобы продлить акцию еще на месяц, до конца сентября.