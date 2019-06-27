новости
новости
Регистрация
Туляка оштрафовали за то, что он двое суток катался на машине друга
Фото photos-b-kl.kcdn.kz

Туляка оштрафовали за то, что он двое суток катался на машине друга

Мужчина взял грузовую ГАЗель без разрешения приятеля.

В Ленинском районе суд вынес приговор 30-летнему жителю Барсуков. Николая М. признан виновным в угоне грузовой ГАЗели, которая принадлежит его знакомому.
 
Как установили следствие и суд, преступление было совершено вечером 1 мая этого года. Злоумышленник самовольно сел в салон авто, завел двигатель оставленным в замке зажигания ключом и уехал.
 
«В период времени с 01.05. по 03.05.2019 Мишин Н. А. самовольно эксплуатировал автомобиль для личных целей, впоследствии машину обнаружили сотрудники полиции ОП „Ленинский“ УМВД России по г. Туле возле одного из многоквартирных жилых домов в п. Барсуки», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 

Суд назначил М. наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:59 +5
Другие статьи по темам
Событие
угонпроисшествиясуд
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк снял на видео забавное семейство ёжиков
Туляк снял на видео забавное семейство ёжиков
«Мчится тихий огонек его души»: Умер солист группы «Високосный год»
«Мчится тихий огонек его души»: Умер солист группы «Високосный год»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.