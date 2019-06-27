Туляка оштрафовали за то, что он двое суток катался на машине друга

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В Ленинском районе суд вынес приговор 30-летнему жителю Барсуков. Николая М. признан виновным в угоне грузовой ГАЗели, которая принадлежит его знакомому.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено вечером 1 мая этого года. Злоумышленник самовольно сел в салон авто, завел двигатель оставленным в замке зажигания ключом и уехал.

«В период времени с 01.05. по 03.05.2019 Мишин Н. А. самовольно эксплуатировал автомобиль для личных целей, впоследствии машину обнаружили сотрудники полиции ОП „Ленинский“ УМВД России по г. Туле возле одного из многоквартирных жилых домов в п. Барсуки», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд назначил М. наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.