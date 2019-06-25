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Форвард «Зенита» Антон Заболотный может перейти в тульский «Арсенал»
Фото: riafan.ru

Форвард «Зенита» Антон Заболотный может перейти в тульский «Арсенал»

Руководство питерского клуба решило задействовать в основном составе Луку Джорджевича, ранее выступавшего за Тулу.

Основной состав тульского «Арсенала» может пополниться очередным игроком «Зенита» – о возможной аренде тульским клубом нападающего Антона Заболотного пишет портал Nevasport.

По данным издания, клубы решили «обменяться» футболистами – хорошо проявивший себя в Туле Лука Джорджевич вернётся в «Зенит», а Заболотный, наоборот, будет нарабатывать игровую практику в составе «Арсенала».

Напомним, тульский «Арсенал» уже не первый раз «реанимирует» игроков питерского клуба – выступая за красно-желтых, себя отлично проявили «зенитовцы» Артём Дзюба и Лука Джорджевич.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:38 0
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