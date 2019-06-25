Форвард «Зенита» Антон Заболотный может перейти в тульский «Арсенал»

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Основной состав тульского «Арсенала» может пополниться очередным игроком «Зенита» – о возможной аренде тульским клубом нападающего Антона Заболотного пишет портал Nevasport.

По данным издания, клубы решили «обменяться» футболистами – хорошо проявивший себя в Туле Лука Джорджевич вернётся в «Зенит», а Заболотный, наоборот, будет нарабатывать игровую практику в составе «Арсенала».

Напомним, тульский «Арсенал» уже не первый раз «реанимирует» игроков питерского клуба – выступая за красно-желтых, себя отлично проявили «зенитовцы» Артём Дзюба и Лука Джорджевич.