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В тульском гипермаркете у покупателя стащили 60 тыс. рублей
Изображение Andrew Khoroshavin с сайта Pixabay.

В тульском гипермаркете у покупателя стащили 60 тыс. рублей

Вычислить и поймать преступников помогли камеры видеонаблюдения.

В полицию города обратился мужчина, который заявил, что из его сумки пропал кошелек, в котором было 60 тысяч рублей. По словам потерпевшего, в этот момент он находился в одном из гипермаркетов.
 
После изучения камер видеонаблюдения стражи порядка пришли к выводу, что преступников было двое и они воспользовались тем, что потерпевший оставил свою сумку в общем зале без присмотра.
 
«В результате проделанной работы удалось определить двух посетителей гипермаркета, которые могут быть причастны к краже. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась», — сообщает пресс-служба тульской полиции.
 

Подозреваемые признались в содеянном. В УМВД России по г. Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 19:01 +6
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