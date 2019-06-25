В тульском гипермаркете у покупателя стащили 60 тыс. рублей

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В полицию города обратился мужчина, который заявил, что из его сумки пропал кошелек, в котором было 60 тысяч рублей. По словам потерпевшего, в этот момент он находился в одном из гипермаркетов.

После изучения камер видеонаблюдения стражи порядка пришли к выводу, что преступников было двое и они воспользовались тем, что потерпевший оставил свою сумку в общем зале без присмотра.

«В результате проделанной работы удалось определить двух посетителей гипермаркета, которые могут быть причастны к краже. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась», — сообщает пресс-служба тульской полиции.

Подозреваемые признались в содеянном. В УМВД России по г. Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».