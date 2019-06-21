В Чернском районе полицейские вычислили похитителя икон

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По версии следствия, на счету мужчины серия краж из домов и дач.

В Чернском районе 48-летнего безработного мужчину подозревают в похищении двух икон и серии краж из домов и дач. Предполагается, что злоумышленник знал о том, что владелец дачного домика отсутствует длительное время, и поэтому решил «наведаться» в чужое жилище.

«Разбив окно, он проник внутрь помещения и забрал иконы с целью продажи. Нанесенный ущерб составил 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Похищенное обнаружено и изъято. В ОП «Чернский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».