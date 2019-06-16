На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек

Фото и видео Сергея Старикова

Около четырех часов утра, 16 июня, в доме № 33 на ул. Степанова в Туле загорелась квартира на девятом этаже. К моменту приезда огнеборцев из окон жилища шел густой черный дым, а на балконе находились мужчина и женщина, которые просили о помощи.

Для спасения людей огнеборцы развернули автолестницу. Однако, когда пожарный поднялся за ними, мужчина и женщина отказались от эвакуации по лестнице, так как с другой стороны к ним в это же время пробрались другие пожарные — которые выломали входную дверь и уже начали тушить огонь.

Спасенную женщину пришлось вести к машине скорой медицинской помощи силой, так как она сопротивлялась и срывала с головы специальный дыхательный аппарат. По предварительным данным дело в том, что женщина страдает психическим заболеванием.

Огонь серьезно повредил квартиру — часть предметов интерьера даже расплавилась из-за высокой температуры, несмотря на удаленность от очага возгорания.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.