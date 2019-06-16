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На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек
Фото и видео Сергея Старикова

На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек

Пожар произошел рано утром.

Около четырех часов утра, 16 июня, в доме № 33 на ул. Степанова в Туле загорелась квартира на девятом этаже. К моменту приезда огнеборцев из окон жилища шел густой черный дым, а на балконе находились мужчина и женщина, которые просили о помощи.
 
Для спасения людей огнеборцы развернули автолестницу. Однако, когда пожарный поднялся за ними, мужчина и женщина отказались от эвакуации по лестнице, так как с другой стороны к ним в это же время пробрались другие пожарные — которые выломали входную дверь и уже начали тушить огонь.
 

 
Спасенную женщину пришлось вести к машине скорой медицинской помощи силой, так как она сопротивлялась и срывала с головы специальный дыхательный аппарат. По предварительным данным дело в том, что женщина страдает психическим заболеванием.
 
Огонь серьезно повредил квартиру — часть предметов интерьера даже расплавилась из-за высокой температуры, несмотря на удаленность от очага возгорания.
 
Причину возгорания предстоит установить специалистам.
Галерея
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 1
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 2
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 3
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 4
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 5
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 6
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 7
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 8
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 9
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 10
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 11
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 12
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 13
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 14
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 15
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 16
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 17
На ул. Степанова в Туле из горящей квартиры спасли двух человек, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 06:43 +9
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