Фото очевидцев. Видео Никиты Панкова.
В Туле на углу Красноармейского и ул. Лейтейзена загорелась квартира
Об этом сообщают очевидцы.
14 июня днем загорелся балкон на верхнем этаже дома №3 по ул. Лейтейзена. Сигнал о происшествии поступил диспетчеру в 13.32.
Как сообщили в МЧС, по состоянию на 13.53 открытое горение ликвидировано. На месте работают три автоцистерны и одна автолестница.
Пожарные проверяют соседние квартиры. Предварительно пострадавших нет. Звеном газодымозащитной службы спасено два человека.
По предварительной информации, выгорел балкон и комната на 9-м этаже.
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