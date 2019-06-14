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В Туле на углу Красноармейского и ул. Лейтейзена загорелась квартира
Фото очевидцев. Видео Никиты Панкова.

В Туле на углу Красноармейского и ул. Лейтейзена загорелась квартира

Об этом сообщают очевидцы.

14 июня днем загорелся балкон на верхнем этаже дома №3 по ул. Лейтейзена. Сигнал о происшествии поступил диспетчеру в 13.32.

Как сообщили в МЧС, по состоянию на 13.53 открытое горение ликвидировано. На месте работают три автоцистерны и одна автолестница.

Пожарные проверяют соседние квартиры. Предварительно пострадавших нет. Звеном газодымозащитной службы спасено два человека.

По предварительной информации, выгорел балкон и комната на 9-м этаже.

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