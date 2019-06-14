В Алексине определили лучших боксеров региона

Фото из архива Алексея Никитина.

12 июня в рамках празднования Дня России в Алексине состоялся областной турнир по боксу.

Организаторами соревнований, прошедших на площади ДК им. Бондаря, стали Федерация бокса Тульской области и Фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» при поддержке администрации города Алексина.

В рамках открытия соревнований от Фонда Александра Поветкина «Возрождение» прошло награждение ценными подарками победителей первенства России 2019 года Екатерины Волковой и Дениса Долгополова. Также состоялось награжение за работу руководителей федерации бокса Тульской области — члена Наблюдательного совета Евгения Большешапова, исполнительного директора Олега Грязнова и руководителя направления массового спорта Юрия Колоскова – за большой вклад в развитие олимпийского бокса.

Участников и зрителей приветствовали почётные гости: советник по физической культуре и спорту администраций муниципальных образований Тульской области, почётный вице-президент Федерации бокса России в ЦФО Алексей Никитин, исполнительный директор Федерации бокса Тульской области Олег Грязнов, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», командир легендарного отряда специального назначения «Витязь» Росгвардии, кавалер Ордена Мужества, обладатель крапового берета, полковник спецназа, Мастер спорта России Николай Соловьёв, первый Мастер спорта СССР по рукопашному бою Юрий Владимирович Грицюк, первый чемпион СССР по армрестлингу Юрий Пузаков, победители первенства России по боксу 2019 года Денис Долгополов и Екатерина Волкова.

Показательные выступления продемонстрировали неоднократные победители первенств области по самбо и дзюдо, призёры первенства ЦФО России по самбо, кандидаты в мастера спорта Влад Гурьянов и Павел Клюев, обладатель чёрного пояса и 4-го дана, Мастер спорта международного класса, чемпион России, призёр чемпионата Евразии, чемпион Объединенного чемпионата Европы, председатель алексинской федерации карате Александр Моисеев и Мастер спорта России по карате киокусинкай, руководитель спортивного клуба «Гектор» Артур Шетверян.

Собравшиеся в большом количестве зрители увидели 13 поединков, в которых приняли участие как самые юные спортсмены, так и взрослые боксёры.

Победителями турнира стали щёкинцы Отабек Эгамназаров (26 кг) и Руслан Пулатов (56 кг), узловчане Станислав Алексеенков (28 кг), Даниил Жиряков (63 кг), Илья Дегтярёв (64 кг) и Антон Карпенко (69 кг), алексинцы Илья Макеев (35 кг), Кирилл Дудоркин (36 кг), Иван Сидельников (56 кг) и Андрей Рокитянский (56 кг), новомосковец Адель Кисленко (56 кг), а также туляки Аркадий Племениченко (64 кг) и Анар Сулейманов (69 кг).

