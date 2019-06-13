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В Рязанской области перевернулся микроавтобус с тульскими номерами
Фото vk.com/voditelrzn62.

В Рязанской области перевернулся микроавтобус с тульскими номерами

По данным местных СМИ, в результате автоаварии пострадал один человек.

Накануне на трассе «Рязань – Пронск – Скопин», неподалеку от села Романцево в Рязанской области, столкнулись микроавтобус Peugeot с государственными регистрационными знаками Тульской области и автомобиль Mercedes. При этом легковушка съехала в кювет, а микроавтобус опрокинулся набок.
 
По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что Peugeot затормозил, а водитель Mercedes не успел вовремя отреагировать на это и совершил с ним столкновение.
 
 

В пресс-службе УМВД по Рязанской области порталу YA62.ru сообщили, что в результате ДТП пострадал один человек, который находился в микроавтобусе. Также в полиции подчеркнули, что перевернувшийся Peugeot не рейсовый.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:20 +1
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