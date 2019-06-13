В Рязанской области перевернулся микроавтобус с тульскими номерами

Фото vk.com/voditelrzn62.

По данным местных СМИ, в результате автоаварии пострадал один человек.

Накануне на трассе «Рязань – Пронск – Скопин», неподалеку от села Романцево в Рязанской области, столкнулись микроавтобус Peugeot с государственными регистрационными знаками Тульской области и автомобиль Mercedes. При этом легковушка съехала в кювет, а микроавтобус опрокинулся набок.

По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что Peugeot затормозил, а водитель Mercedes не успел вовремя отреагировать на это и совершил с ним столкновение.

В пресс-службе УМВД по Рязанской области порталу YA62.ru сообщили, что в результате ДТП пострадал один человек, который находился в микроавтобусе. Также в полиции подчеркнули, что перевернувшийся Peugeot не рейсовый.