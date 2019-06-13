новости
новости
Регистрация
В ДТП на выезде из Тулы пострадали два человека
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В ДТП на выезде из Тулы пострадали два человека

Автоавария произошла накануне днем.

Днем 12 июня на 12-м км автодороги «Тула – Новомосковск» (неподалеку от Петелино) произошло ДТП с участием ВАЗ-21120 и ВАЗ-211140. По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что 77-летний водитель «двенадцатой» выезжал на главную дорогу со второстепенной и не предоставил преимущество в движении второму авто.
 

«В результате ДТП пострадали пассажир автомобиля ВАЗ-21120 — женщина 1949 года рождения и пассажир автомобиля ВАЗ-211140 — женщина 1981 года рождения, которые после оказания медицинской помощи были отпущены», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:46 +2
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибддпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ночь на 14 июня в Тульской области обещает быть рекордно холодной
Ночь на 14 июня в Тульской области обещает быть рекордно холодной
В Рязанской области перевернулся микроавтобус с тульскими номерами
В Рязанской области перевернулся микроавтобус с тульскими номерами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.