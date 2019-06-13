В ДТП на выезде из Тулы пострадали два человека

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Днем 12 июня на 12-м км автодороги «Тула – Новомосковск» (неподалеку от Петелино) произошло ДТП с участием ВАЗ-21120 и ВАЗ-211140. По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что 77-летний водитель «двенадцатой» выезжал на главную дорогу со второстепенной и не предоставил преимущество в движении второму авто.

«В результате ДТП пострадали пассажир автомобиля ВАЗ-21120 — женщина 1949 года рождения и пассажир автомобиля ВАЗ-211140 — женщина 1981 года рождения, которые после оказания медицинской помощи были отпущены», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.