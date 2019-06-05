В Туле рухнул лифт с детьми: «Он поехал, потом резкий удар, грохот! Подскочили до потолка!»

Фото и видео Сергея Старикова.

Тулячка Елена Бондарева с маленьким сыном и ее родственники со своим ребенком и представить не могли, что обычная поездка в лифте может закончиться сильным стрессом. По словам женщины, все произошло вечером 1 июня, когда она была в гостях у близких в доме № 13 по ул. Хворостухина.

«Нас было четверо взрослых и два ребенка — мой 4-летний сын и 13-летняя девочка. Зашли все в лифт, он закрылся и поехал. То есть перегруза, как утверждают теперь «Тулалифт» и управляющая компания, просто не могло быть. Он не должен был закрываться и ехать. Нам надо было на 14-й, но мы застряли между 13-м и 14-м этажами», — рассказывает Елена.

Заблокированные в лифте люди с помощью предназначенной для этого кнопки связались с диспетчером. После безуспешных попыток исправить ситуацию удаленно та велела ждать аварийную бригаду. Техники прибыли примерно через 25 минут, так как ехали из Заречья. Увидев, что кабина с пассажирами остановилась между этажами, они сказали, что запустят лифт из лифтовой наверху здания.

Елена Бондарева. — 2-3 минуты прошло, и лифт заработал. Он начал движение, как обычно, а потом вниз, резкий удар, грохот… Подскочили все до потолка, в прямом смысле слова! Потом мигал свет или пропадал — что-то в этом роде. Через несколько секунд открылись двери, и мы оттуда просто выскочили. При всем при этом, когда мы «летели», у нас не было паники — не хотели пугать детей. Но прекрасно понимали, что лифт падает, — он не ездит с такой скоростью! Когда выскочили, у меня закричал маленький ребенок — просто истерика была. У нас тоже начались «эмоции».

После этого Елена вместе с детьми пошла в квартиру — на этот раз уже пешком. Остальные направились в лифтовую, разбираться в произошедшем. Как рассказала женщина, сотрудники аварийной службы объяснили, что решили принудительно запустить лифт и открывание дверей, а когда поняли, что кабина несется вниз с большой скоростью, нажали какой-то «рубильник».

В результате случившегося участники инцидента не получили никаких физических повреждений.

Ребенок Елены до сих пор переживает из-за происшествия, а дочка родственников боится ездить на лифте и ходит пешком к себе домой на 14-й этаж.

На следующее утро Елена начала, что называется, трубить во все инстанции. Прокуратура Тульской области оказалась единственной организацией, где поинтересовались состоянием ехавших в лифте людей и пообещали передать обращение в прокуратуру Пролетарского округа.

По словам Елены, через некоторое время с ней связался директор обслуживающей дом УК, который пообещал разобраться в произошедшем, а также отключить лифт «до выяснения».

«А потом он перестал брать трубку. Я позвонила в «Тулалифт» и спросила у диспетчера, почему лифт работает, ведь его должны были отключить. Она ответила, что техник выезжал и лифт исправен… Первая версия была «вы не падали, у нас зафиксировано, что вы застряли и вас освободили». На что был шквал возмущений с нашей стороны. Потом, ближе к вечеру, у них была версия, что мы всё же застряли, лифт все-таки падал, но виноваты в этом мы, так как создали «перегруз». Но я уточню, что при перегрузе лифт не то что не поехал — двери бы не закрылись. Ну не было в нас столько веса. 400 килограммов мы однозначно не превысили!» — объяснила женщина корреспонденту Myslo.

Елена Бондарева утверждает, что в «Тулалифте» ее пытались убедить, будто бы лифт вовсе не падал, а тем, кто был в кабине, «просто показалось». Эту версию аргументировали тем, что в кабине нет окон и, следовательно, зрительно оценить скорость невозможно.

«Но это человеческие ощущения. Вот если человеку завязать глаза, посадить его в машину, он также не будет видеть, что там за окном мелькает. Провезти его со скоростью 40 км/ч, а потом — со 180 км/ч. У него ведь будут другие ощущения, тело чувствует эту скорость! Мы на 9-м этаже оказались буквально за 3 секунды! Если поднять технические характеристики лифта, за сколько он едет 5 этажей, — это далеко не три секунды и даже не пять!» — возмущена Елена.

По мнению Елены, которое основано на консультации со специалистом, аварийная служба должна была вручную поднять кабину вверх или опустить вниз до этажа и открыть двери, а не запускать лифт принудительно. Женщина очень надеется, что после огласки компетентные органы разберутся в ситуации, придут к какому-то выводу и доведут его до ехавших в злополучном лифте людей.