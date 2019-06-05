Пособия при рождении ребенка в семьях студентов в Тульской области увеличены вдвое

Областное единовременное пособие тульским семьям при рождении ребенка, в которых один из родителей является студентом, обучающимся на очной форме, увеличено до 25 000 рублей.

Ранее оно составляло 12 334 рубля 72 копейки, уточняет пресс-служба правительства региона.