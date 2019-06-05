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Пособия при рождении ребенка в семьях студентов в Тульской области увеличены вдвое

Пособия при рождении ребенка в семьях студентов в Тульской области увеличены вдвое

Такую поправку в региональный закон подписал губернатор Алексей Дюмин.

Областное единовременное пособие тульским семьям при рождении ребенка, в которых один из родителей является студентом, обучающимся на очной форме, увеличено до 25 000 рублей.

Ранее оно составляло 12 334 рубля 72 копейки, уточняет пресс-служба правительства региона. 

Такую поправку в региональный закон «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области» подписал губернатор Алексей Дюмин.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:29 +1
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