Толстой больше не Weekend: театральный фестиваль в Ясной Поляне сменил название и переносится на июль

Фото из архива Myslo и пресс-службы правительства Тульской области.

Знаменитый театральный фестиваль в этом году сменил свое название: из «Толстой Weekend» ушло английское слово. Под новым названием «Толстой» фестиваль пройдет в Ясной Поляне с 4 по 7 июля.

Полная программа фестиваля и продажа билетов будут объявлены 5 июня.

Министр культуры региона Татьяна Рыбкина сообщила, что в этом году с учетом мнения жителей области принято решение перенести фестиваль на начало июля. Гостей фестиваля ждет более 30 мероприятий.

Татьяна Рыбкина – Проект — значимое событие в масштабах страны. Этот фестиваль имеет мощную поддержку как на региональном, так и на федеральном уровне. Он включен в план Года театра России, сформированный Министерством культуры РФ. Фестиваль входит в топ-200 лучших событий 2019 года Национального календаря событий.

В дни фестиваля будет продлено время движения коммерческого транспорта. Маршрут будет отправляться каждые 10 минут до 00 часов.

На коммерческие показы традиционно будет выделена социальная квота на билеты, чтобы как можно большее число людей могло посмотреть спектакли.

Фестиваль вызывает большой интерес как у жителей, так и у гостей региона. С каждым годом количество его посетителей растет. Так, в прошлом году на фестивале побывали более 6 тысяч человек. В этом году ожидается свыше 10 тысяч.

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая отметила, что музей начал масштабную подготовку к фестивалю: для удобства посетителей улучшена инфраструктура, по поручению губернатора отремонтирована дорога, ведущая к усадьбе.

В Ясной Поляне представят свои спектакли известные столичные театры, а также региональные коллективы. В этом году в нем в более широком формате будут участвовать тульские театры (Тульский академический театр драмы и Тульский театр кукол).

Фестиваль вышел за рамки выходных дней: в этом году он начнется уже в четверг, 4 июля, и завершится 7 июля.

Фестиваль проводится по инициативе губернатора Алексея Дюмина, в этом году он состоится в Ясной Поляне уже в четвертый раз.

Подробная информация о фестивале появится 5 июня на официальном сайте: www.tolstoyfestival.ru