В Суворове ночью произошел крупный пожар

Фото предоставлено очевидцем происшествия

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в ночь на 2 июня в центре Суворова произошел крупный пожар. На пр. Мира загорелся расположенный неподалеку от жилых домов блок сараев.

Пламя и дым было видно практически из любой точки города. Пожарные боролись с огнем и ликвидировали последствия происшествия несколько часов. На данный момент информации о пострадавших не поступало.