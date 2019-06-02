Фото предоставлено очевидцем происшествия
В Суворове ночью произошел крупный пожар
На пр. Мира загорелся блок сараев.
Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в ночь на 2 июня в центре Суворова произошел крупный пожар. На пр. Мира загорелся расположенный неподалеку от жилых домов блок сараев.
Пламя и дым было видно практически из любой точки города. Пожарные боролись с огнем и ликвидировали последствия происшествия несколько часов. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
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