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В Суворове ночью произошел крупный пожар
Фото предоставлено очевидцем происшествия

В Суворове ночью произошел крупный пожар

На пр. Мира загорелся блок сараев.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в ночь на 2 июня в центре Суворова произошел крупный пожар. На пр. Мира загорелся расположенный неподалеку от жилых домов блок сараев.
 

 
Пламя и дым было видно практически из любой точки города. Пожарные боролись с огнем и ликвидировали последствия происшествия несколько часов. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
 

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:04 +4
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