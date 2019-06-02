В Туле отметили 175-летие со дня рождения художника Василия Поленова

Фото пресс-службы правительства Тульской области

1 июня в Туле, в Доме Дворянского собрания прошел торжественный вечер, посвященный празднованию 175-летия со дня рождения великого русского художника Василия Дмитриевича Поленова.

Торжественная церемония началась с памятного гашения художественной почтовой марки. На ней изображена картина «Заросший пруд», а на полях почтового блока — портрет художника работы Ильи Репина на фоне интерьера Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова , а также логотип Российской академии художеств. Марка выпущена тиражом 30 тысяч экземпляров.

Приветственный адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина зачитал его заместитель Сергей Егоров.

«Это значимая дата не только для Тульской области, но и для всей России. Шедевры, созданные мастером, и сегодня являются предметом изучения в профессиональной среде, привлекают ценителей живописи. Благодаря труду нескольких поколений работников музея-заповедника Поленова здесь многие годы удается сохранять неповторимую атмосферу жизни и творчества художника», — гласит текст послания.

В адресе Алексей Дюмин поблагодарил директора музея-заповедника Наталью Поленову, главного хранителя музея-заповедника Наталию Грамолину и весь коллектив музея за вклад в сохранение культурного наследия Тульской области.

Кроме того, Сергей Егоров вручил сотрудникам музея-заповедника В. Д. Поленова благодарности губернатора Тульской области, а заместителю губернатора и Наталье Поленовой передали памятные рамы с только что погашенными марками.

Руководитель Управления Министерства культуры РФ по ЦФО Николай Чернышев зачитал приветственный адрес министра культуры Р. Ф. Владимира Мединского.

В. Д. Поленова «Осенний пейзаж. Бехово», приобретенный у частного коллекционера. По инициативе Алексея Дюмина Фонд развития Тульской области «Перспектива» приобрел для музея открытую сцену для проведения театральных фестивалей и автомобиль для передвижных выставок. Наталья Поленова поблагодарила губернатора Алексея Дюмина за поддержку музея и подарки. Напомним, по случаю юбилея глава региона подарил музею подлинник картины«Осенний пейзаж. Бехово», приобретенный у частного коллекционера. По инициативе Алексея Дюмина Фонд развития Тульской области «Перспектива» приобрел для музея открытую сцену для проведения театральных фестивалей и автомобиль для передвижных выставок.

Наталия Грамолина обратилась к собравшимся с благодарностью за участие в жизни музея. Участники мероприятия посетили выставку « В. Д. Поленов из собрания Тульского художественного музея». Картины предоставлены из постоянной экспозиции и запасников. Также работала фотовыставка «Жизнь художника» из архивных материалов музея-заповедника В.Д. Поленова