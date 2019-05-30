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В Туле бензовоз не проскочил мимо двух легковушек
Фото Сергея Старикова

В Туле бензовоз не проскочил мимо двух легковушек

Авария произошла напротив дома № 108 по ул. Металлургов.

Как сообщает корреспондент Myslo, на улице Металлургов в Туле бензовоз Volvo по касательной задел автомобили Kia Rio и Mitsubishi L200.

По словам водителей легковушек, они находились в пробке, когда услышали сигнал клаксона, а затем увидели тягач с цистерной бензина, который пытался проскочить между машинами и обочиной. Водитель грузовика не рассчитал габариты – это и стало причиной аварии.

В результате Kia Rio лишилась бокового зеркала, у второй легковушки помят борт. Обошлось без пострадавших, на месте ДТП наблюдается незначительное затруднение движения.

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ДТП на улице Металлургов в Туле, Фото: 1
ДТП на улице Металлургов в Туле, Фото: 2
ДТП на улице Металлургов в Туле, Фото: 3
ДТП на улице Металлургов в Туле, Фото: 4
ДТП на улице Металлургов в Туле, Фото: 5
ДТП на улице Металлургов в Туле, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:16 +6
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