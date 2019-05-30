В Туле бензовоз не проскочил мимо двух легковушек

Фото Сергея Старикова

Как сообщает корреспондент Myslo, на улице Металлургов в Туле бензовоз Volvo по касательной задел автомобили Kia Rio и Mitsubishi L200.

По словам водителей легковушек, они находились в пробке, когда услышали сигнал клаксона, а затем увидели тягач с цистерной бензина, который пытался проскочить между машинами и обочиной. Водитель грузовика не рассчитал габариты – это и стало причиной аварии.

В результате Kia Rio лишилась бокового зеркала, у второй легковушки помят борт. Обошлось без пострадавших, на месте ДТП наблюдается незначительное затруднение движения.