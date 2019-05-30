Туляков приглашают на авиационный праздник

Фото из архива Myslo.

1 июня на аэродроме Клоково состоится мероприятие, посвященное 30-летию 490 отдельного вертолетного полка (боевого и управления).

В программе мероприятия:

10.00 — 11.00 — сбор и торжественное построение ветеранов полка; открытие мемориальной доски, посвященной 490 отдельному вертолетному полку;

11.00 — 12.00 — концерт, посвященный юбилею полка;

12.00 — 13.00 — авиационный праздник с участием сверхлегкой и легкой авиации.

Проезд к месту мероприятия: въезд на территорию аэропорта со стороны перекрестка улиц Октябрьской и Карпова (справа от автосалона «Тойота»).

490-й отдельный вертолетный полк (боевой и управления) был сформирован 1 июня 1989 года в Центральной группе войск в Чехословакии. С апреля 1990 г. местом дислокации полка стал аэродром Клоково в Туле.

490 ОВП (БиУ) принимал участие в миротворческих и специальных операциях, в локальных войнах и военных конфликтах - в Приднестровье, Северной Осетии, Ингушетии, Таджикистане, Чеченской Республике, Югославии, Абхазии, Мозамбике, Судане, Сирии, Эфиопии и Камбодже. За свой ратный труд, мужество и отвагу около 500 военнослужащих полка были награждены государственными наградами.