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Туляков приглашают на авиационный праздник
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на авиационный праздник

Он состоится на аэродроме Клоково.

1 июня на аэродроме Клоково состоится мероприятие, посвященное 30-летию 490 отдельного вертолетного полка (боевого и управления).

В программе мероприятия:

  • 10.00 — 11.00 — сбор и торжественное построение ветеранов полка; открытие мемориальной доски, посвященной 490 отдельному вертолетному полку;
  • 11.00 — 12.00 — концерт, посвященный юбилею полка;
  • 12.00 — 13.00 — авиационный праздник с участием сверхлегкой и легкой авиации.

Проезд к месту мероприятия: въезд на территорию аэропорта со стороны перекрестка улиц Октябрьской и Карпова (справа от автосалона «Тойота»).

 

490-й отдельный вертолетный полк (боевой и управления) был сформирован 1 июня 1989 года в Центральной группе войск в Чехословакии. С апреля 1990 г. местом дислокации полка стал аэродром Клоково в Туле.

490 ОВП (БиУ) принимал участие в миротворческих и специальных операциях, в локальных войнах и военных конфликтах - в Приднестровье, Северной Осетии, Ингушетии, Таджикистане, Чеченской Республике, Югославии, Абхазии, Мозамбике, Судане, Сирии, Эфиопии и Камбодже. За свой ратный труд, мужество и отвагу около 500 военнослужащих полка были награждены государственными наградами.

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