В Туле открыли аллею славы звезд военного кино

Фото Дмитрия Дзюбина.

Открытие аллеи славы звезд военного кино прошло в рамках фестиваля им. Юрия Озерова.



«Через войну в кино — против войны в мире!» — девиз открытого международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова. Озеров — единственный в мире режиссер, посвятивший всю жизнь теме войны именно для того, чтобы с помощью кинематографа предотвратить ужасы мировых пожаров, предупредить человечество о смертельной опасности игры с огнем.



Юрий Озеров (1921−2001), советский и российский кинорежиссёр, сценарист, педагог, народный артист СССР.

Задача фестиваля не в том только, чтобы показать последние достижения кинематографа в области военной тематики, но и в том, чтобы пробудить у соотечественников и, главным образом, у молодежи интерес к своей истории, любовь к стране, к ее традициям.

Уже пять лет подряд фестиваль военного кино проходит на тульской земле. И в этом году было принято решение открыть аллею славы режиссеров и актеров, которые работали над фильмами о войне.

– В этом году Олег Григорьевич Урюмцев вышел к нам с инициативой, которую мы поддержали, — открыть аллею славы звезд, людей, которые внесли свой вклад в военное кино, — говорит Татьяна Рыбкина, министр культуры региона. — Это очень серьезное, трогательное и очень нужное мероприятие, потому что запечатлеть память о тех, кого с нами нет, и о тех, кто жив и сейчас работает в жанре военного кино, а в общем-то служит России, — важно. Сегодня мы открываем две первых звезды. В дальнейшем это место станет мемориальным, здесь будут проходить открытие и закрытие фестиваля. Сюда просто будут приходить люди и вспоминать о тех, кто творил и творит военное кино.



Президент фестиваля, кинорежиссер Олег Урюмцев и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

– Это событие глобальное, потому что за 17 лет существования фестиваля впервые открывается его аллея звезд, — сказал Олег Урюмцев. — Первая звезда посвящена человеку, чьи имя носит фестиваль, — это Юрий Николаевич Озеров. Рядом мы собираемся повесить портреты людей, чьи звезды еще будем открывать. Юрий Николаевич совершил мировой рекорд — снял киноэпопею «Освобождение», которую посмотрело полмиллиарда человек во всем мире. Никто больше такого не сделал и не сделает.

На торжественном открытии звезды присутствовала супруга режиссера Диляра Керимовна Озерова. Она работала вместе с мужем над его фильмами, была художником по костюмам.



Диляра Озерова.

– Для меня сегодняшнее событие — это невероятно много, – сказала Диляра Керимовна. – Как будто немножечко возвращается к тебе человек, я радуюсь новой встрече с ним. И сам Юрий Николаевич бы сегодня очень порадовался. Когда я вхожу в зал и вижу на стенах фотографии — кадры из фильмов — я улетаю туда, на съемки (улыбается). Каждый кадр — и там где-то рядышком я, так что всё это моё. Так, этих актеров я одела, этих испачкала, этих, наоборот, почистила… Я же была художником по костюмам. Это столько лет жизни! Работали и в жару, и в холод, и в грязь. Правда, чтобы на съемках ничего не случалось плохого, съемочную группу заставляли уходить с площадки. Вот у меня в руках очки Юры, я их ношу — на них треснуто стекло. Это камешек отлетел на съемках, а у него на груди был синяк — комья с камнями летели с земли.

Какой фильм у меня любимый? Я не могу из разделить, как не делят детей, — невозможно же выбрать, кого любишь больше.

Мне в Туле очень нравится, здесь тепло, светло, я подружилась с девочкой-волонтером. Такая разница в возрасте, но мы уже три года дружим! Когда я приеду домой, то всё-всё Юрию Николаевичу расскажу, тихонечко, наедине, где была, что видела, что мы делали...

Вторая звезда посвящена народному артисту РСФСР Михаилу Ножкину, который также снимался и в нескольких картинах Юрия Озерова. Михаил Иванович даже написал песню «Последний бой», которая стала хитом.

– Это событие даже более значимо, чем мы предполагаем, – сказал Михаил Ножкин. – Я счастлив, что этот проект состоялся именно в Туле, хотя мог состояться в любом другом городе России. Счастлив, потому что у меня один корень – тульский! Я рад, что Тула сейчас набирает колоссальный положительный потенциал во всех сферах. Люблю и с удовольствием приезжаю сюда.

Фестиваль военного кино имени Юрия Озерова продлится до 31 мая. Программа фестиваля здесь.