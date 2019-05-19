В Тульской области пропал молодой мужчина
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» присоединились к поискам.
26-летний Михаил Константинович Гербиченко 13 мая ушел из дома около 22.00 и не вернулся. Мужчина проживает в поселке Первомайский Щекинского района.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза карие, короткая стрижка.
Одежда: синяя олимпийка «Адидас» с капюшоном, темно-серая футболка, джинсовые шорты, черные ботинки, синяя вязаная шапка.
Нуждается в медицинской помощи.
Знаете что-либо о местонахождении Михаила Гербиченко? Звоните по телефонам 8 (800)700−54−52, 112, 02, 102.
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