В Тульской области пропал молодой мужчина

26-летний Михаил Константинович Гербиченко 13 мая ушел из дома около 22.00 и не вернулся. Мужчина проживает в поселке Первомайский Щекинского района.



Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза карие, короткая стрижка.

Одежда: синяя олимпийка «Адидас» с капюшоном, темно-серая футболка, джинсовые шорты, черные ботинки, синяя вязаная шапка.

Нуждается в медицинской помощи.