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На Зеленстрое в Туле выгорела дача
Фото Сергея Старикова.

На Зеленстрое в Туле выгорела дача

На момент публикации новости на месте работают три пожарных расчета.

Как сообщил корреспондент Myslo, днем 12 мая в СНТ «Росгипросельхозстрой», который находится неподалеку от улицы генерала Маргелова в Туле, загорелся дачный дом.

К моменту прибытия огнеборцев, постройка полыхала открытым пламенем. Огонь уничтожил дом полностью, несмотря на усилия трех пожарных расчетов.

По словам местных жителей, в даче жила пожилая женщина. К счастью, на момент пожара в доме ее не было.

 

 

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На Зеленстрое сгорела дача, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:31 0
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