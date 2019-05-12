Фото Сергея Старикова.
На Зеленстрое в Туле выгорела дача
На момент публикации новости на месте работают три пожарных расчета.
Как сообщил корреспондент Myslo, днем 12 мая в СНТ «Росгипросельхозстрой», который находится неподалеку от улицы генерала Маргелова в Туле, загорелся дачный дом.
К моменту прибытия огнеборцев, постройка полыхала открытым пламенем. Огонь уничтожил дом полностью, несмотря на усилия трех пожарных расчетов.
По словам местных жителей, в даче жила пожилая женщина. К счастью, на момент пожара в доме ее не было.
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