Более 6000 туляков могут лишиться газа из-за уклонения от проведения техобслуживания газового оборудования

Фото предоставлены пресс-службой компании «Тулагоргаз».

С начала года «Тулагоргаз» направил более 6000 уведомлений абонентам, которые долгое время уклоняются от заключения договора и проведения техобслуживания.

Жилые помещения, собственники которых не обеспечат доступ к газовым приборам, могут быть отключены от газоснабжения.

Кто несет ответственность за состояние газовых плит и колонок?

Ответственность за исправное газовое оборудование лежит на собственнике. Необходимо следить за сроком эксплуатации газового оборудования, неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности.

Инициатором заключения договора с АО «Тулагоргаз» должен выступать именно собственник газового оборудования:

в домовладении — собственник домовладения;

в отношении внутриквартирного газового оборудования — собственник (пользователь) квартиры.

Наличие договора на ТО — обязательное условие поставки газа. На основании заключенного договора газовая служба проводит работы по техническому обслуживанию газовых приборов ежегодно! Даже если у вас новое газовое оборудования, не зависимо от гарантийного срока, его техническое обслуживание также проводится не реже одного раза в год.

Какие последствия могут быть при отсутствии договора?

Специалисты АО «Тулагоргаз» часто сталкиваются с недоумением и недовольством со стороны граждан, когда происходит правомерное отключение газа в тех квартирах, где использование газового оборудования не соответствует нормам и угрожает жизни людей.

В соответствии с действующим законодательством отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования, отказ в допуске специалистам газовой службы для проведения работ по техническому обслуживанию газовых приборов или вовсе уклонение от проверки — одни из оснований для отключения газоснабжения в квартире или частном доме.

Это крайняя мера, но она необходима для обеспечения безопасности жителей города!

Так, компания «Тулагоргаз» с начала 2019 года направила более 6 тысяч писем с уведомлениями абонентам, которые долгое время уклоняются от заключения договора и проведения технического обслуживания газового оборудования.

Еще 100 писем по многоквартирным домам с приложением актов об отказе в допуске специалистам для проведения работ были направлены в Государственную жилищную инспекцию Тульской области. Собственники, не обеспечившие доступ к газовым приборам, могут быть привлечены к административной ответственности.

Что делать, если пришло письмо о приостановке газа?

Если вы получили письмо с уведомлением о приостановке газоснабжения, необходимо в течение 7 календарных дней со дня получения уведомления обратиться в АО «Тулагоргаз» и сделать заявку на вызов мастера на удобные дату и время проведения работ в течение ближайших 10 дней.

Заявки на вызов мастера принимаются по телефонам 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 или на официальном сайте.

Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Уклонение от проверок ставит под угрозу безопасность всех жителей дома

Уточнить, когда именно в вашем доме будет проверка можно в управляющей компании. Кроме того, график работ публикуется на сайте АО «Тулагоргаз».

Если жители не могут присутствовать дома в день проведения ТО, они могут заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время!

Не стесняйтесь бить тревогу, если оказалось, что по соседству с вами находится «проблемная квартира». Сообщите в АО «Тулагоргаз» или в свою управляющую компанию информацию о неблагополучных соседях. Тогда специалисты совместно с УК, районной администрацией и жилищной инспекций смогут принять все необходимые меры для проверки газового оборудования.

Относитесь благоразумно к своим жизням и жизням окружающих!