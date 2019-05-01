Администрация Узловой: Пожар у кладбища не повредил могилы

Сегодня в службу МЧС Узловского района в 16.32 поступило сообщение о возгорании на старом кладбище в районном центре.

– На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы МЧС, — рассказала первый заместитель главы администрации Узловского района Ольга Белевцева. — Возгорание сухой травы произошло на площади 11 кв.м. В 17.00 возгорание ликвидировано. Захоронения не пострадали.

Напомним, сегодня днем очевидцы сообщали о пожаре на кладбище возле дороги Узловая-Богородицк напротив церкви. По их словам, огонь повредил несколько могил.

Об этом они рассказали в группе «Узловая Слухи» в соцсети ВКонтакте.

Кстати, 23 апреля в Алексинском районе огонь, перекинувшийся на местное кладбище с горящего заброшенного поля, уничтожил около сотни могил. Myslo писал об этом здесь.