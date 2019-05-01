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Администрация Узловой: Пожар у кладбища не повредил могилы

Администрация Узловой: Пожар у кладбища не повредил могилы

Сегодня в службу МЧС Узловского района в 16.32 поступило сообщение о возгорании на старом кладбище в районном центре.

– На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы МЧС, — рассказала первый заместитель главы администрации Узловского района Ольга Белевцева. — Возгорание сухой травы произошло на площади 11 кв.м. В 17.00 возгорание ликвидировано. Захоронения не пострадали.

Напомним, сегодня днем очевидцы сообщали о пожаре на кладбище возле дороги Узловая-Богородицк напротив церкви. По их словам, огонь повредил несколько могил.
 
 

Об этом они рассказали в группе «Узловая Слухи» в соцсети ВКонтакте. 

Кстати, 23 апреля в Алексинском районе огонь, перекинувшийся на местное кладбище с горящего заброшенного поля, уничтожил около сотни могил. Myslo писал об этом здесь.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:38 +1
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