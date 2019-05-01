В горящем доме в поселке Барсуки пострадал человек
О крупном пожаре сообщили в МЧС.
1 мая 2019 года в 7.56 в «Единую службу спасения-112» поступил звонок о пожаре в поселке Барсуки. На улице Клубной загорелся частный дом.
На место выехали пять пожарных расчетов. Открытое горение было ликвидировано в 8.25. МЧС сообщает, что при пожаре пострадал один человек.
В результате происшествия сгорела терраса и кровля дома, выгорела комната.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 5 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
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