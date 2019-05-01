В горящем доме в поселке Барсуки пострадал человек

О крупном пожаре сообщили в МЧС.

1 мая 2019 года в 7.56 в «Единую службу спасения-112» поступил звонок о пожаре в поселке Барсуки. На улице Клубной загорелся частный дом.

На место выехали пять пожарных расчетов. Открытое горение было ликвидировано в 8.25. МЧС сообщает, что при пожаре пострадал один человек.

В результате происшествия сгорела терраса и кровля дома, выгорела комната.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.