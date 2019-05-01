новости
новости
Регистрация
В горящем доме в поселке Барсуки пострадал человек

В горящем доме в поселке Барсуки пострадал человек

О крупном пожаре сообщили в МЧС.

1 мая 2019 года в 7.56 в «Единую службу спасения-112» поступил звонок о пожаре в поселке Барсуки. На улице Клубной загорелся частный дом.

На место выехали пять пожарных расчетов. Открытое горение было ликвидировано в 8.25. МЧС сообщает, что при пожаре пострадал один человек.

В результате происшествия сгорела терраса и кровля дома, выгорела комната.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожарБарсукипострадавший
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Администрация Узловой: Пожар у кладбища не повредил могилы
Администрация Узловой: Пожар у кладбища не повредил могилы
Открытие мотосезона: 2 мая в Туле ограничат движение
Открытие мотосезона: 2 мая в Туле ограничат движение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.