На майских праздниках по улице Кирова перекроют трамвайное движение
Об изменении движения трамвайного транспорта рассказали в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по гарантийному обслуживанию участка в районе трамвайного переезда на пересечении ул. Кирова с ул. Хворостухина будет ограничено движение трамвайного транспорта по улице Кирова с полуночи 4 мая до полуночи 5 мая и с полуночи 11 мая до полуночи 12 мая 2019 года.
Движение транспорта на период производства работ будет осуществляться по измененной схеме:
|№
|Наименование маршрута
|Схема движения
|3
|Щегловская Засека - Московский вокзал
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ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Коминтерна
|7
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Щегловская Засека – ст-н «Металлург»
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ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
|11
|Щегловская Засека – Красный Перекоп
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ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля
|15
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Щегловская Засека – ул. Штыковая
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ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького