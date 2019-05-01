На майских праздниках по улице Кирова перекроют трамвайное движение

Фото из архива Myslo.

Об изменении движения трамвайного транспорта рассказали в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по гарантийному обслуживанию участка в районе трамвайного переезда на пересечении ул. Кирова с ул. Хворостухина будет ограничено движение трамвайного транспорта по улице Кирова с полуночи 4 мая до полуночи 5 мая и с полуночи 11 мая до полуночи 12 мая 2019 года.

Движение транспорта на период производства работ будет осуществляться по измененной схеме: