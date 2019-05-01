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На майских праздниках по улице Кирова перекроют трамвайное движение
Фото из архива Myslo.

На майских праздниках по улице Кирова перекроют трамвайное движение

Об изменении движения трамвайного транспорта рассказали в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по гарантийному обслуживанию участка в районе трамвайного переезда на пересечении ул. Кирова с ул. Хворостухина будет ограничено движение трамвайного транспорта по улице Кирова с полуночи 4 мая до полуночи 5 мая и с полуночи 11 мая до полуночи 12 мая 2019 года.

Движение транспорта на период производства работ будет осуществляться по измененной схеме:

Наименование маршрута Схема движения
3 Щегловская Засека - Московский вокзал

ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Коминтерна
7

Щегловская Засека – ст-н «Металлург»

ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
11 Щегловская Засека – Красный Перекоп

ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля
15

Щегловская Засека – ул. Штыковая

ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького

 

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