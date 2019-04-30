В Новомосковске 1 мая откроется детская железная дорога

Фото из архива MySlo

В среду, 1 мая, состоится открытие очередного сезона работы Тульской детской железной дороги в Новомосковске. Начало движения ознаменуется торжественной линейкой и поднятием флага.

Гостей праздника ждет концертная программа, подготовленная юными воспитанниками творческих студий «детской» дороги, экскурсии по учебному конкурсу, аттракционы в детском парке и на Аллее Невест.

Перевозить пассажиров детской железной дороги будут вагоны, каждый из которых носит собственное имя, а во главе состава – локомотив «Колибри». Кроме того, ожидают своих посетителей паровоз серии «Эу», тепловоз «Ветерок», макет паровоза Черепановых.

Праздник начнётся в 12.00 по адресу: Новомосковск, ул. Бережного, д. 1-А.

справка myslo

Тульская детская железная дорога в Новомосковске впервые была открыта для движения в 1953 году. Сейчас протяженность её путей составляет 2,7 км, ширина колеи – 750 мм. Ежегодно ребята перевозят около 35 тысяч пассажиров.

В текущем году обучение на Новомосковской ДЖД прошли более 1200 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Зимой они изучали теорию и знакомились с основами железнодорожного дела. Теперь юные железнодорожники пройдут учебно-производственную практику. После сдачи экзаменов им доверяют работу на малой магистрали в качестве машинистов, путейцев, движенцев и вагонников.