Задержан туляк, забивший до смерти тещу

В ходе проведенных мероприятий оперативный сотрудники УМВД России установили личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в преступлении. 30-летний туляк задержан и доставлен в следственный отдел.

По версии следствия, днем 18 декабря 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в одной из квартир дома 15-а по ул. Немцова совместно с матерью своей сожительницы. Между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина жестоко избил потерпевшую. Несчастная скончалась на месте происшествия, а преступник сбежал.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.