ГИБДД о ДТП с пешеходом в центре Тулы: легковушка ехала на красный

Фото: vk.com/tulazest.

Напомним, 22 апреля в 20.25 в Туле на Красноармейском проспекте автомобиль ВАЗ-21140 сбил пешехода. За рулем находился 41-летний мужчина.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, по предварительным данным водитель ехал на запрещающий сигнал светофора, а пешеход переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет.

Сообщается, что пострадавший был госпитализирован с различными травмами.