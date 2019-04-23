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ГИБДД о ДТП с пешеходом в центре Тулы: легковушка ехала на красный
Фото: vk.com/tulazest.

ГИБДД о ДТП с пешеходом в центре Тулы: легковушка ехала на красный

В результате аварии пострадавший получил различные травмы.

Напомним, 22 апреля в 20.25 в Туле на Красноармейском проспекте автомобиль ВАЗ-21140 сбил пешехода. За рулем находился 41-летний мужчина.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, по предварительным данным водитель ехал на запрещающий сигнал светофора, а пешеход переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет.

Сообщается, что пострадавший был госпитализирован с различными травмами.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:01 +2
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