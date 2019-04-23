Как узнать, кто интересовался вашей недвижимостью

Кадастровая палата по Тульской области напоминает, что собственник может получить справку о лицах, которые запрашивали информацию о принадлежащем ему объекте недвижимости, за определенный период времени.

Документ будет содержать информацию о физических, юридических лицах, органах местного самоуправления, органах государственной власти, которые получали сведения об объекте недвижимости, дату получения ими выписки и ее исходящий номер.

Для получения такого документа необходимо обратиться в МФЦ или подать запрос по установленной форме в электронном виде на сайте Росреестра.

Услуга эта платная. Справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, для физических лиц обойдется в 400 рублей, для юридических – 1100 рублей.

Справка о лицах, получивших сведения об объекте, может быть предоставлена только собственнику недвижимости.

Владельцы домов или земли также имеют право получить информацию из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и о других характеристиках своего имущества. Они могут запросить выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, о кадастровой стоимости объекта недвижимости и о переходе прав на объект недвижимости.

Помимо этого, сведения о земельных участках из ЕГРН можно получить в виде Кадастрового плана территории. Этот документ состоит из двух частей – текстовой и графической. В них содержатся сведения о площадях, кадастровых номерах и расположении земельных участков. А также информация о границах территории и объектах недвижимости, расположенных в ее пределах.