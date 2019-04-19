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В Туле на ул. Н. Руднева скутерист врезался в легковушку
Фото и видео Сергея Старикова

В Туле на ул. Н. Руднева скутерист врезался в легковушку

Пострадавший госпитализирован с подозрением на серьезные травмы нижней части тела.

Днем 19 апреля в Туле на пересечении улиц Николая Руднева и Циолковского столкнулись автомобиль «Ниссан Альмера» и скутер Yamaha. По словам водителя легковушки, он ехал в направлении улицы Агеева. Скутерист якобы «неожиданно вырулил откуда-то слева», видимо, собираясь повернуть на улицу Циолковского, и врезался в левое переднее крыло автомобиля.

По предварительным данным, пострадавшему 45 лет. Он госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и серьезные повреждения нижней части тела, в том числе с переломом ног.

Окончательную причину предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
В Туле на ул. Н.Руднева скутерист врезался в легковушку, Фото: 1
В Туле на ул. Н.Руднева скутерист врезался в легковушку, Фото: 2
В Туле на ул. Н.Руднева скутерист врезался в легковушку, Фото: 3
В Туле на ул. Н.Руднева скутерист врезался в легковушку, Фото: 4
В Туле на ул. Н.Руднева скутерист врезался в легковушку, Фото: 5
В Туле на ул. Н.Руднева скутерист врезался в легковушку, Фото: 6
В Туле на ул. Н.Руднева скутерист врезался в легковушку, Фото: 7
В Туле на ул. Н.Руднева скутерист врезался в легковушку, Фото: 8
В Туле на ул. Н.Руднева скутерист врезался в легковушку, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:52 +7
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