В Туле на ул. Н. Руднева скутерист врезался в легковушку

Фото и видео Сергея Старикова

Днем 19 апреля в Туле на пересечении улиц Николая Руднева и Циолковского столкнулись автомобиль «Ниссан Альмера» и скутер Yamaha. По словам водителя легковушки, он ехал в направлении улицы Агеева. Скутерист якобы «неожиданно вырулил откуда-то слева», видимо, собираясь повернуть на улицу Циолковского, и врезался в левое переднее крыло автомобиля.

По предварительным данным, пострадавшему 45 лет. Он госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и серьезные повреждения нижней части тела, в том числе с переломом ног.

Окончательную причину предстоит установить сотрудникам ГИБДД.