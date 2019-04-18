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Массовое захоронение солдат в Тульской области: найдены останки 40 бойцов
Фото предоставлено Михаилом Булдаковым.

Массовое захоронение солдат в Тульской области: найдены останки 40 бойцов

По некоторым данным, в двух блиндажах, обнаруженных поисковиками, находятся от 200 до 400 бойцов РККА.

Ранее Myslo сообщал, что в Арсеньевском районе Тульской области в лесу поисковики обнаружили два блиндажа с останками советских солдат. По предварительным подсчетам, там может находиться от 200 до 400 бойцов Рабоче-Крестьянской Красной армии.

Масштабные работы по эксгумации останков продолжаются. Как рассказал Myslo командир поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков, 17 апреля на поверхность подняли еще 30 бойцов и командиров Красной армии. За несколько дней до этого были эксгумированы останки 10 солдат.

На месте работают поисковики ТРПОО «ПО «Штурм» и ПО «Честь имею». Взрывоопасные предметы, обнаруженные при раскопках, переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Ведется архивная работа по установлению военной части и времени гибели бойцов.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +4
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