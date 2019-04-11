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В Туле неадекватный мужчина с лопатой бросался на автомобили
Фото: i.ytimg.com

В Туле неадекватный мужчина с лопатой бросался на автомобили

Злоумышленника задержали и отвезли в психиатрическую больницу.

Рано утром, 11 апреля, охранник ТЦ «Гостиный двор» заметил бегающего возле здания мужчину. Человек держал в руках лопату и бросался на припаркованные автомобили. Охранник нажал тревожную кнопку, после чего на место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
 
«Бойцы Росгвардии задержали мужчину, когда он пытался вскрыть автомобиль ВАЗ -2109. К тому времени злоумышленник успел уже повредить несколько автомобилей, разбив стекло у Mercedes, повредив правую дверь Toyota Camry и помяв крышу Renault Symbol», — сообщила Myslo руководитель пресс-службы регионального Управления Росгвардии Ольга Асцатурова.
 
У задержанного была несвязная речь, а зрачки не реагировали на свет. Кроме того, мужчина кричал что-то про космос и демонов. В результате, его забрала психиатрическая бригада.
 

По данным Myslo, мужчине 28 лет и он зарегистрирован в Алексине Тульской области.

Напомним, вечером 2 апреля, неподалёку от трамвайного кольца на ул. М. Горького в Заречье, неадекватный мужчина устроил погром.

По словам очевидцев, злоумышленник был вооружен молотком и ножом. Сначала он выбил окна и угрожал продавцу расположенной рядом цветочной палатки, а затем переместился в стоящий неподалеку магазин косметики. Там он разбил стекло входной двери, окно и несколько витрин.
 
 
По неофициальной информации, продавцы, увидев злодея, заперлись в подсобном помещении и успели вызвать полицию. Злоумышленник был задержан на месте происшествия. По имеющимся данным, ранее он был судим и освободился из мест лишения свободы в декабре прошлого года.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:16 +7
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