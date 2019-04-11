В соцсетях появилась новая мошенническая схема: онлайн-опросы
«Пройди онлайн-опрос и забери свой приз!». Что скрывается за этой фразой?
Современные Остапы Бендеры придумали новый способ честного отъема денег у граждан. Он рассчитан на активных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Как правило, это молодые люди, желающие заработать без особых усилий. Как это работает и кому в Сети не стоит доверять, рассказывают специалисты Отделения по Тульской
Мошенники рассылают через личные сообщения предложение пройти онлайн-опрос за хорошее денежное вознаграждение.
Для этого нужно лишь пройти по ссылке на сайт и потратить 15−20 минут своего времени.
Вопросы просты: «В каком банке вы предпочитаете получать услуги?», «Каким телефоном вы пользуетесь?», «Как часто вы расплачиваетесь картой?»
Щедрые предложения, поступающие от неизвестных лиц в Интернете, обещания стопроцентной прибыли или приза, потому что «вас выбрала система», должны насторожить, хотя, увы, у многих они отключают критическое восприятие реальности.
Даже если желание заработать велико, придерживайтесь простых правил, чтобы сохранить свои финансы:
- не передавайте незнакомцам персональные данные, не открывайте письма от неизвестных отправителей и не переходите по ссылкам из них;
- установите на компьютер и мобильные устройства надежную антивирусную программу.
Это обезопасит их от вредоносных фишинговых программ, с помощью которых мошенники крадут персональные и платежные данные.