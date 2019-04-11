В соцсетях появилась новая мошенническая схема: онлайн-опросы

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«Пройди онлайн-опрос и забери свой приз!». Что скрывается за этой фразой?

Современные Остапы Бендеры придумали новый способ честного отъема денег у граждан. Он рассчитан на активных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Как правило, это молодые люди, желающие заработать без особых усилий. Как это работает и кому в Сети не стоит доверять, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Мошенники рассылают через личные сообщения предложение пройти онлайн-опрос за хорошее денежное вознаграждение.

Для этого нужно лишь пройти по ссылке на сайт и потратить 15−20 минут своего времени.

Вопросы просты: «В каком банке вы предпочитаете получать услуги?», «Каким телефоном вы пользуетесь?», «Как часто вы расплачиваетесь картой?» и т. д. Но веру в легкие деньги подкрепляют регулярно появляющиеся отзывы счастливчиков, которые уже «разбогатели». Итак, вы ответили на 20 вопросов и вам готовы перечислить на карту вознаграждение. Далее жертва вводит персональные данные и данные своей банковской карты. Заполучив эту информацию, аферисты опустошают счет очередного «счастливчика».

Щедрые предложения, поступающие от неизвестных лиц в Интернете, обещания стопроцентной прибыли или приза, потому что «вас выбрала система», должны насторожить, хотя, увы, у многих они отключают критическое восприятие реальности.

Даже если желание заработать велико, придерживайтесь простых правил, чтобы сохранить свои финансы:

не передавайте незнакомцам персональные данные, не открывайте письма от неизвестных отправителей и не переходите по ссылкам из них;

установите на компьютер и мобильные устройства надежную антивирусную программу.

Это обезопасит их от вредоносных фишинговых программ, с помощью которых мошенники крадут персональные и платежные данные.