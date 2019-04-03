Фестиваль «Театральный дворик» в этом году развернется в историческом центре Тулы

Фото из архива Myslo.

3 апреля на совещании в администрации Тулы обсудили моменты проведения фестиваля «Театральный дворик». Отметим, что мероприятие давно уже полюбилось тулякам и гостям города. В этом году театральный фестиваль пройдет в 11-й раз.

Главное новшество этого года — «Театральный дворик» впервые пройдет в историческом центре города. 16 театральных площадок расположатся на ул. Металлистов, на территории Тульского кремля, Казанской набережной.

Предполагается, что фестиваль продлится три дня. За это время запланировано более сотни выступлений. На театральный праздник приедут иностранные коллективы из ближнего и дальнего зарубежья. Общая продолжительность выступлений составит 76 часов.

В день открытия фестиваля состоится карнавальное шествие, которое пройдет по улице Металлистов, Казанской набережной.

С субботы 10 августа на воскресенье 11 августа на Казанской набережной запланирована «Ночь театра». Своеобразный театральный марафон продлится от заката до рассвета. Также в ночное время в рамках марафона пройдет зрелищное шествие с факелами.

Еще одна новинка — впервые в этом году на улицах Тулы будет курсировать брендированный общественный транспорт. Его украсят логотипами, посвященными Году театра.