В Алексине пройдет открытый Кубок по каратэ «Земля Воинов»

6 апреля в Алексине пройдет традиционный открытый Кубок Тульской области по каратэ киокусинкай «Земля Воинов».

В соревнованиях примут участие спортсмены из Тульской области и соседних регионов в возрасте от 12 лет и старше.

Основатель и главный организатор ежегодных соревнований — мастер единоборств Александр Моисеев, обладатель черного пояса и 4-го дана, мастер спорта международного класса, чемпион России, чемпион Евразии и др.

Сообщается, что на торжественной церемонии открытия Управление Росгвардии по Тульской области продемонстрирует спортсменам и зрителям показательные выступления спецназа, а также организуют выставку оружия.

Соревнования пройдут по адресу: Алексин, мкр. Сельхозтехника, ул. Болотова, 2 (ФОК). Торжественное открытие — в 12.00. Вход свободный.