Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Публикуем самые значимые изменения.
Социальные пенсии повысят
С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 2%. Об этом говорится в Постановлении
Повышение коснется 3,2 миллиона человек. Напомним, социальные пенсии получают по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны. Также в некоторых случаях устанавливается социальная пенсия по старости.
Ожидается, что средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.
ОСАГО рассчитают по-новому
Для договоров ОСАГО, заключенных с 1 апреля, будет применяться новый порядок расчета скидки за безаварийную езду — коэффициента бонус-малус (КБМ). Это один из показателей, влияющих на стоимость полиса ОСАГО. Чем меньше коэффициент, тем дешевле обойдется страховка водителю.
С апреля коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год и в течение года не будет пересчитываться. Если ко времени присвоения коэффициента у автовладельца их окажется несколько, то выбран будет самый низкий.
ЦБ увеличит коэффициент риска по потребительским кредитам
Банк России повысит на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Речь идет о необеспеченных займах, которые начнут выдавать с 1 апреля. Это кредиты без поручителей и залогов на любые нужды — от ремонта до лечения, учебы и отпуска.
Это должно сделать банки более осторожными при одобрении таких рискованных кредитов. И в конечном счете снизить закредитованность населения.
Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС
С 1 апреля обновят перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10% при ввозе в Россию. В перечне продовольственных товаров исключены позиции, касающиеся ввоза племенных животных, птиц и яиц, а также корма для декоративных грызунов и рептилий.
Напомним, пониженная ставка НДС в размере 10% применяется в отношении товаров социального назначения, некоторых продовольственных и промтоваров.
Витамины «за вредность»
Пополнится список производств с особо вредными условиями труда, рабочие и специалисты которых имеют право на бесплатное лечебно-профилактическое питание. В него со 2 апреля включат производство лития ртутным способом. В перечне таких производств несколько десятков позиций, по каждому строго расписаны те, кто должен получать дополнительное питание «за вредность».
Кроме этого, в зависимости от производства, работники и специалисты получают витамины — А, С, РР, В1, В2. Все это предусмотрено Приказом
Приказом Минтруда России