Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

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Социальные пенсии повысят

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 2%. Об этом говорится в Постановлении Правительства Р. Ф. от 15.03.2019 N 271. Индексация социальных пенсий ориентируется на темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Повышение коснется 3,2 миллиона человек. Напомним, социальные пенсии получают по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны. Также в некоторых случаях устанавливается социальная пенсия по старости.

Ожидается, что средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

ОСАГО рассчитают по-новому

Для договоров ОСАГО, заключенных с 1 апреля, будет применяться новый порядок расчета скидки за безаварийную езду — коэффициента бонус-малус (КБМ). Это один из показателей, влияющих на стоимость полиса ОСАГО. Чем меньше коэффициент, тем дешевле обойдется страховка водителю.

С апреля коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год и в течение года не будет пересчитываться. Если ко времени присвоения коэффициента у автовладельца их окажется несколько, то выбран будет самый низкий.

ЦБ увеличит коэффициент риска по потребительским кредитам

Банк России повысит на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Речь идет о необеспеченных займах, которые начнут выдавать с 1 апреля. Это кредиты без поручителей и залогов на любые нужды — от ремонта до лечения, учебы и отпуска.

Это должно сделать банки более осторожными при одобрении таких рискованных кредитов. И в конечном счете снизить закредитованность населения.

Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС

С 1 апреля обновят перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10% при ввозе в Россию. В перечне продовольственных товаров исключены позиции, касающиеся ввоза племенных животных, птиц и яиц, а также корма для декоративных грызунов и рептилий.

Напомним, пониженная ставка НДС в размере 10% применяется в отношении товаров социального назначения, некоторых продовольственных и промтоваров.

Витамины «за вредность»

Пополнится список производств с особо вредными условиями труда, рабочие и специалисты которых имеют право на бесплатное лечебно-профилактическое питание. В него со 2 апреля включат производство лития ртутным способом. В перечне таких производств несколько десятков позиций, по каждому строго расписаны те, кто должен получать дополнительное питание «за вредность».

Кроме этого, в зависимости от производства, работники и специалисты получают витамины — А, С, РР, В1, В2. Все это предусмотрено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н.

Приказом Минтруда России от 27.02.2019 N 125н. для производства лития ртутным способом определен рацион лечебно-профилактического питания № 4. В нем среди прочего — хлеб, молоко, мясо, рыба, сахар, овощи. Всего на 1428 ккал.

Источник — «Российская газета».