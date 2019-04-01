ЧП на железной дороге: В Тульской области задымился тепловоз

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

1 апреля в 3.30 в службу спасения сообщили о задымлении секции электровоза на переезде «Турдей-Волово». Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через шесть минут. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, задымление было без открытого горения.

Как уточняет пресс-служба Тульского региона МЖД, до прибытия пожарных железнодорожники самостоятельно приступили к ликвидации происшествия. В 4.25 задымление было устранено.

На движение других поездов ситуация не повлияла. Угрозы экологии нет. Причина возникновения задымления устанавливается.