12 апреля туляков приглашают на велоквест

Фото из архива Myslo.

12 апреля в 11.00 в Туле на территории Центрального парка состоится тематический велоквест «Поехали!», приуроченный к празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики.

Приключенческо-ролевая игра на территории парка с множеством загадок и заданий на смекалку и эрудицию рассчитана на участников в возрасте от 14 до 30 лет.

Приглашаются команды от одного до пяти человек (один пилот-велосипедист и его командный пункт до четырех человек).

При необходимости велосипед предоставляется организаторами.

Торжественное открытие, старт квеста и расположение штаба команд участников — напротив арт-объекта «Зеленая планета».

Победителей ждут специальные ценные призы от организаторов и партнеров мероприятия.

Контакты для участников: 8 (906)535-19-92, Павел Фирсанов, 55-51-48 (отдел развития молодежного туризма и вовлечения молодежи в здоровый образ жизни).

Электронная почта — zozht.mc-spektr@yandex.ru.