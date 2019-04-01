12 апреля туляков приглашают на велоквест
Победителей ждут призы.
12 апреля в 11.00 в Туле на территории Центрального парка состоится тематический велоквест «Поехали!», приуроченный к празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики.
Приключенческо-ролевая игра на территории парка с множеством загадок и заданий на смекалку и эрудицию рассчитана на участников в возрасте от 14 до 30 лет.
Приглашаются команды от одного до пяти человек (один пилот-велосипедист и его командный пункт до четырех человек).
При необходимости велосипед предоставляется организаторами.
Торжественное открытие, старт квеста и расположение штаба команд участников — напротив арт-объекта «Зеленая планета».
Победителей ждут специальные ценные призы от организаторов и партнеров мероприятия.
Контакты для участников: 8 (906)535-19-92, Павел Фирсанов, 55-51-48 (отдел развития молодежного туризма и вовлечения молодежи в здоровый образ жизни).
Электронная почта — zozht.mc-spektr@yandex.ru.