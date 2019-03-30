В Венёвском районе у 80-летней пенсионерки украли полмиллиона рублей

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на новый способ хищения денег у пенсионеров. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, раньше злоумышленники пытались войти в чужое жилище, представляясь соцработниками социальной сферы, а на днях предложили 80-летней жительнице Венёвского района оказать бесплатные медицинские услуги на дому.

Хотя старушка не вызывала медиков и не нуждалась в медпомощи, она согласилась – женщине измеряли давление, проводили другие простейшие процедуры. За это время воры смогли найти и похитить все её сбережения – 520 тысяч рублей. Обнаружив кражу, потерпевшая обратилась в полицию.

Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение личностей и местонахождения возможных злоумышленников. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские просят граждан быть внимательнее и осмотрительнее, не пускать в дом посторонних. Не стесняйтесь требовать у визитеров документы и проверять принадлежность к организации, работниками которой они представляются. Не оставляйте незнакомцев без присмотра, по возможности попросите знакомых или соседей побыть с вами во время визита посторонних людей.