новости
новости
Регистрация
В Венёвском районе у 80-летней пенсионерки украли полмиллиона рублей

В Венёвском районе у 80-летней пенсионерки украли полмиллиона рублей

Злоумышленники предложили пожилой женщине пройти обследование на дому и похитили все сбережения.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на новый способ хищения денег у пенсионеров. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, раньше злоумышленники пытались войти в чужое жилище, представляясь соцработниками социальной сферы, а на днях предложили 80-летней жительнице Венёвского района оказать бесплатные медицинские услуги на дому.

Хотя старушка не вызывала медиков и не нуждалась в медпомощи, она согласилась – женщине измеряли давление, проводили другие простейшие процедуры. За это время воры смогли найти и похитить все её сбережения – 520 тысяч рублей. Обнаружив кражу, потерпевшая обратилась в полицию.

Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение личностей и местонахождения возможных злоумышленников. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские просят граждан быть внимательнее и осмотрительнее, не пускать в дом посторонних. Не стесняйтесь требовать у визитеров документы и проверять принадлежность к организации, работниками которой они представляются. Не оставляйте незнакомцев без присмотра, по возможности попросите знакомых или соседей побыть с вами во время визита посторонних людей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:02 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делокражапреступлениеукрали деньги у пенсионеркиУМВД России по Тульской областиполиция
Место
Тульская областьВеневский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Трёхлетней Полине Гадустовой из Ефремова требуется помощь
Трёхлетней Полине Гадустовой из Ефремова требуется помощь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.