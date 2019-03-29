Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В ДТП с микроавтобусом на Одоевском шоссе в Туле пострадал один человек
Автоавария произошла утром 29 марта.
Утром 29 марта, на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о столкновении легкового автомобиля Hyundai Solaris и микроавтобуса Peugeot Boxer поступило в 8.00.
На место происшествия незамедлительно направили сотрудников МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи. На данный момент есть информация об одном пострадавшем.
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