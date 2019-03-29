В ДТП с микроавтобусом на Одоевском шоссе в Туле пострадал один человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Утром 29 марта, на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о столкновении легкового автомобиля Hyundai Solaris и микроавтобуса Peugeot Boxer поступило в 8.00.