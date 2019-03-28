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Щекинский боксёр завоевал золото на международном турнире в Литве

Щекинский боксёр завоевал золото на международном турнире в Литве

Ещё один спортсмен получил серебряную медаль на национальном первенстве.

На первенстве России по боксу среди юношей 15-16 лет, которое состоялось в Краснодарском крае, воспитанник щекинского спортивного клуба «Витязь» Исмаил Ганижев занял второе место в весовой категории до 70 кг. Соперниками щекинца стали спортсмены из Московской и Свердловской областей.

В финальном поединке решением судей Исмаил уступил представителю Московской области Михаилу Усову. Исмаил тренируется под руководством тренера Василия Стеблецова в спортивном клубе «Витязь» компании «Щекиноазот».

Ещё один воспитанник «Витязя», член национальной сборной боксер Иван Онищенко стал чемпионом 14-го международного турнира по боксу памяти олимпийца Дана Позняка, который прошёл в Вильнюсе.

Иван досрочно в первом бою победил боксера из Литвы Лиуткуса Дзиугаса, а в финале выиграл у боксера из Украины, доказав свое мастерство на международном ринге. В общекомандном зачете сборная России с четырьмя золотыми и одной серебряной медалями заняла первое место.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:30 +4
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