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Милане Перваковой из Ефремова срочно требуется помощь
Фото из архива героев публикации.

Милане Перваковой из Ефремова срочно требуется помощь

У двухлетней девочки серьезные проблемы с центральной нервной системой, ей необходима дорогостоящая реабилитация.

До года Милана развивалась по возрасту и росла здоровым ребёнком. Но в декабре 2017 года ей сделали прививку, и после этого начались проблемы.

Уже вечером после прививки у девочки начались судороги. Родители отвели Милану в больницу на обследование, но врачи не нашли никаких нарушений в работе организма. 

В январе 2018 года Милана заболела коклюшем и попала в реанимацию с остановкой дыхания. Врачи рассказали маме, что у девочки вновь были судороги. 

Анастасия Первакова

– Мы полностью обследовали организм Миланы, чтобы выяснить причину, но врачи никак не могли поставить точный диагноз, – рассказывает мама Анастасия Первакова. – Самое страшное, что приступы участились, и мы заметили, что после каждого из них Милана делает откат в развитии. Она теряет какой-то навык, который был у нее до этого, например, перестала жевать, сидеть и реагировать на окружающих. Врачи уверяли, что все пройдет, выписывали препараты. Мы выполняли все рекомендации специалистов, но улучшения не было. 

В конце 2018 года, когда было ясно, что улучшений нет, а веры в местных врачей не осталось, мы поехали в московскую клинику. Нам поставили диагнозы: аффективно-респиратурные приступы, эписиндром,  задержка психоречевого развития у детей, минимальная мозговая дисфункция, последствия перинатального поражение ЦНС. Там же нам предложили лечение и реабилитацию.

В конце января 2019 года Милана прошла 20-дневный курс лечения. Стали заметны значительные улучшения в развитии: Милана научилась жевать, реагирует на окружающий мир, радуется, а приступы почти прекратились.

Но одного курса недостаточно. Для закрепления результат необходимо пройти второй курс реабилитации в мае-июне текущего года в Клинике восстановительной неврологии в Москве. Но у родителей нет таких денег.

– Сумма лечения – 150 тысяч рублей, к этому нужно прибавить деньги за аренду квартиры в Москве на время лечения. К сожалению, это неподъемная сумма для нас. Мы своими силами сможем набрать на аренду квартиры, но лечение нам точно не по карману. Мы вынуждены просить помощи у людей, потому что не хотим лишать нашу дочь надежды на нормальную жизнь.

Нам нельзя останавливаться. Очень прошу вас не проходить мимо. Мы очень надеемся и верим!

Если вы хотите помочь Милане, отправьте любую посильную сумму на карту ее мамы: 

Номер карты Cбербанка:  639002669016642014

Получатель: Первакова Анастасия Владимировна

Связаться с мамой Миланы можно по телефону: 8(919)074-59-92.

Документы, медицинские выписки и отчеты о потраченных средствах доступны в сообществе ВКонтакте «Поможем Милане вместе»

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 19:40 +5
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Место
Тульская областьЕфремов

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