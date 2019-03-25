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В Туле бойцы Росгвардии показали, как уничтожают преступников: видео
Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова.

В Туле бойцы Росгвардии показали, как уничтожают преступников: видео

Сотрудники специальных подразделений Росгвардии продемонстрировали свою физическую и тактико-специальную подготовку.

27 марта в России ежегодно отмечается День войск национальной гвардии РФ. В преддверии праздника на территории базы ОМОН Росгвардии по Тульской области сотрудники специальных подразделений Росгвардии продемонстрировали свою физическую и тактико-специальную подготовку.
 
Кроме того, бойцы показали задержание преступника в помещении, задержание группы вооруженных террористов на автомобиле, работу кинолога, сапера, стрельбу в тире и прохождение так называемой психологической полосы. Последняя представляет собой коридор с комнатами, в которых моделируются различные ситуации вплоть до массовых беспорядков.
 

 
 
Подразделениями специального назначения Управления Росгвардии по Тульской области в 2018 году на территории нашего региона выполнено 547 заданий на проведение специальных операций.
 
В ходе проведения специальных операций освобожден один заложник, задержано 35 лиц по подозрению в совершении преступлений и 1 039 лиц за нарушение административного законодательства. 
 
Из незаконного оборота изъято 6 единиц огнестрельного оружия, 471 единица различного вида боеприпасов и 100 грамм взрывчатых веществ. При силовой поддержке следственных действий изъято 4 пневматических пистолета, 2 видеокамеры, 16 ноутбуков, 2 системных блока, 2 жестких диска, 30 сим-карт, денежных средств на сумму 99 500 рублей.
 
Подразделениями специального назначения в Северо-Кавказском регионе выполнено 266 заданий на проведение специальных операций.
 
В ходе проведения специальных операций задержано 20 лиц по подозрению в совершении преступлений и шесть лиц за нарушение административного законодательства.
 

Из незаконного оборота изъято 11 единиц огнестрельного оружия, 6 156 единиц различного вида боеприпасов, 17 взрывных устройств, 6 кг 800 г взрывчатых веществ и 993,54 г наркотических веществ.

 

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В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 1
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 2
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 3
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 4
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 5
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 6
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 7
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 8
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 9
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 10
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 11
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 12
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 13
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 14
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 15
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 16
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 17
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 18
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 19
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 20
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 21
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 22
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 23
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 24
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 25
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 26
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 27
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 28
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 29
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 30
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 31
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 32
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 33
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 34
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 35
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 36
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 37
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 38
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 39
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 40
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 41
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 42
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 43
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 44
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 45
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 46
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 47
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 48
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 49
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 50
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 51
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 52
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 53
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 54
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 55
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 56
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 57
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 58
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 59
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 60
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 61
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 62
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 63
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 64
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 65
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 66
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 67
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 68
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 69
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 70
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 71
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 72
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 73
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 74
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 75
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 76
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 77
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 78
В Туле бойцы Росгвардии показали как уничтожают преступников, Фото: 79
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:01 0
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