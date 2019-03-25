Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова.
В Туле бойцы Росгвардии показали, как уничтожают преступников: видео
Сотрудники специальных подразделений Росгвардии продемонстрировали свою физическую и тактико-специальную подготовку.
27 марта в России ежегодно отмечается День войск национальной гвардии РФ. В преддверии праздника на территории базы ОМОН Росгвардии по Тульской области сотрудники специальных подразделений Росгвардии продемонстрировали свою физическую и тактико-специальную подготовку.
Кроме того, бойцы показали задержание преступника в помещении, задержание группы вооруженных террористов на автомобиле, работу кинолога, сапера, стрельбу в тире и прохождение так называемой психологической полосы. Последняя представляет собой коридор с комнатами, в которых моделируются различные ситуации вплоть до массовых беспорядков.
Подразделениями специального назначения Управления Росгвардии по Тульской области в 2018 году на территории нашего региона выполнено 547 заданий на проведение специальных операций.
В ходе проведения специальных операций освобожден один заложник, задержано 35 лиц по подозрению в совершении преступлений и 1 039 лиц за нарушение административного законодательства.
Из незаконного оборота изъято 6 единиц огнестрельного оружия, 471 единица различного вида боеприпасов и 100 грамм взрывчатых веществ. При силовой поддержке следственных действий изъято 4 пневматических пистолета, 2 видеокамеры, 16 ноутбуков, 2 системных блока, 2 жестких диска, 30 сим-карт, денежных средств на сумму 99 500 рублей.
Подразделениями специального назначения в Северо-Кавказском регионе выполнено 266 заданий на проведение специальных операций.
В ходе проведения специальных операций задержано 20 лиц по подозрению в совершении преступлений и шесть лиц за нарушение административного законодательства.
Из незаконного оборота изъято 11 единиц огнестрельного оружия, 6 156 единиц различного вида боеприпасов, 17 взрывных устройств, 6 кг 800 г взрывчатых веществ и 993,54 г наркотических веществ.
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