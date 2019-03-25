В Туле бойцы Росгвардии показали, как уничтожают преступников: видео

Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова.

Сотрудники специальных подразделений Росгвардии продемонстрировали свою физическую и тактико-специальную подготовку.

27 марта в России ежегодно отмечается День войск национальной гвардии РФ. В преддверии праздника на территории базы ОМОН Росгвардии по Тульской области сотрудники специальных подразделений Росгвардии продемонстрировали свою физическую и тактико-специальную подготовку.

Кроме того, бойцы показали задержание преступника в помещении, задержание группы вооруженных террористов на автомобиле, работу кинолога, сапера, стрельбу в тире и прохождение так называемой психологической полосы. Последняя представляет собой коридор с комнатами, в которых моделируются различные ситуации вплоть до массовых беспорядков.