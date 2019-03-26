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На ул. Октябрьской в Туле столкнулись БМД и внедорожник
Фото https://vk.com/tula.life

На ул. Октябрьской в Туле столкнулись БМД и внедорожник

ДТП произошло поздно вечером, в районе поворота на ул. Гагарина.

Вечером 25 марта на ул. Октябрьской в Туле произошло необычное ДТП. В районе поворота на ул. Гагарина столкнулись боевая машина десанта и внедорожник Land Rover.
 

Судя по фото очевидца, военная гусеничная техника врезалась в заднюю часть внедорожника. На данный момент информации о пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия не поступало. 

UPD: Myslo получил официальный комментарий УМВД по Тульской области:

– В Туле устанавливаются обстоятельства ДТП на улице Октябрьской, произошедшего вечером 25 марта. В результате столкновения двух транспортных средств никто не пострадал. Сейчас проводятся мероприятия по выяснению причин происшествия и механизма его совершения, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:47 +13
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