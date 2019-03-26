С 1 января 2019 года отменен вычет по транспортному налогу по системе «Платон»

Об этом информирует Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области.

Изменения налогового законодательства, вступившие в силу с начала 2019 года, коснулись лиц, владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Владельцы большегрузов, компенсирующие вред, причиненный дорогам общего пользования федерального значения, могли воспользоваться льготой при уплате транспортного налога. Условия были следующими: владелец большегруза – физическое лицо – должно быть зарегистрировано в специальном реестре, а сумма, уплаченная в налоговом периоде в качестве компенсации за вред дорогам, превышала или была равной сумме исчисленного налога за данный налоговый период.

С 1 января 2019 года эти нормы закона прекратили действие. Речь идет о пунктах 1, 2 статьи 361.1 Налогового кодекса РФ (в редакции ФЗ от 3.07.2016 № 249-ФЗ).

Таким образом, с 2019 года налоговая льгота по данным основаниям для физических лиц отменена.

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области напоминает, что организациям необходимо уплатить авансовые платежи по транспортному налогу за 1 квартал не позднее 30 апреля 2019 с учетом отмененной льготы.

Информация о наличии права на льготу по определенному налогу в конкретном муниципальном образовании размещена на сайте в сервисе «Справочная информация».

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте nalog.ru.