В Тульской области ищут свидетелей жуткого ДТП с участием «Рено» и грузовика

Фото Сергея Старикова.

22 марта около 18.00 на дорожной развязке на трассе М-2 в районе МРЭО ГИБДД грузовик столкнулся со встречным Renault Logan.

В нашу официальную группу «ВКонтакте» написал туляк Алексей Толстиков:

– В ДТП погибла мама. Сейчас нам нужна любая информация от тех, кто стал свидетелем этой ужасной аварии и мог что-то видеть. Если у вас или ваших знакомых есть какая то информация, пишите в личные сообщения Алексею Толстикову.

Ссылка на новость об аварии здесь.