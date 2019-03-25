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В Тульской области ищут свидетелей жуткого ДТП с участием «Рено» и грузовика
Фото Сергея Старикова.

В Тульской области ищут свидетелей жуткого ДТП с участием «Рено» и грузовика

В аварии погибла женщина.

22 марта около 18.00 на дорожной развязке на трассе М-2 в районе МРЭО ГИБДД грузовик столкнулся со встречным Renault Logan.

В нашу официальную группу «ВКонтакте» написал туляк Алексей Толстиков:

– В ДТП погибла мама. Сейчас нам нужна любая информация от тех, кто стал свидетелем этой ужасной аварии и мог что-то видеть. Если у вас или ваших знакомых есть какая то информация, пишите в личные сообщения Алексею Толстикову.

Ссылка на новость об аварии здесь.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:20 +5
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