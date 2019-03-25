Фото Сергея Старикова.
В Тульской области ищут свидетелей жуткого ДТП с участием «Рено» и грузовика
В аварии погибла женщина.
22 марта около 18.00 на дорожной развязке на трассе М-2 в районе МРЭО ГИБДД грузовик столкнулся со встречным Renault Logan.
В нашу официальную группу «ВКонтакте» написал туляк Алексей Толстиков:
– В ДТП погибла мама. Сейчас нам нужна любая информация от тех, кто стал свидетелем этой ужасной аварии и мог что-то видеть. Если у вас или ваших знакомых есть какая то информация, пишите в личные сообщения Алексею Толстикову.
Ссылка на новость об аварии здесь.
Другие статьи по темам
Место