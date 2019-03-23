Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Утром 23 марта в тульском СНТ сгорела дача
С огнем удалось справиться за три минуты.
23 марта в 05.52 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в дачном домике в тульском СНТ «Металлург».
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии на место происшествия в 06.02, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение удалось ликвидировать уже через три минуты.
Пострадавших нет. В результате происшествия дача сгорела полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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