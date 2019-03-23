Утром 23 марта в тульском СНТ сгорела дача

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

С огнем удалось справиться за три минуты.

23 марта в 05.52 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в дачном домике в тульском СНТ «Металлург».

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии на место происшествия в 06.02, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение удалось ликвидировать уже через три минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия дача сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.