новости
новости
Регистрация
Утром 23 марта в тульском СНТ сгорела дача
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром 23 марта в тульском СНТ сгорела дача

С огнем удалось справиться за три минуты.

23 марта в 05.52 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в дачном домике в тульском СНТ «Металлург».

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии на место происшествия в 06.02, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение удалось ликвидировать уже через три минуты. 

Пострадавших нет. В результате происшествия дача сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.  Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 11:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Прочее
ГУ МЧС России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле временно приостановлено движение троллейбусов и трамваев
В Туле временно приостановлено движение троллейбусов и трамваев
23 марта дежурным по Туле назначен Роман Мурзин
23 марта дежурным по Туле назначен Роман Мурзин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.