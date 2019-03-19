Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами

Фото Алексея Пирязева.

В итоге команды разошлись миром – 7:7, а пять забитых мячей в составе «Фаворита» на счету Юрия Цкипури.

В ФОК поселка Ленинский прошел необычный матч – команда тульских волонтеров в рамках федерального проекта «Доверяй, играя» встретилась с ветеранским клубом «Фаворит». Матч получился хоть и товарищеским, но весьма жарким.

«Доверяй, играя» – необычный проект, призванный создать неформальное прямое общение органов власти с представителями добровольческого сообщества России в атмосфере общего дела. В данном случае в качестве общего дела предстает футбол, выбор которого, кстати, не прописан однозначно в условиях проекта. В некоторых регионах для такого поединка выбирали баскетбол.

Юрий Цкипури – В городе-герое Туле и в Тульской области футбол – популярный вид спорта, которым занимаются тысячи туляков. Мне как футболисту с немалым стажем регулярные тренировки помогают всегда быть в отличной форме, – сказал еще до матча мэр города Юрий Цкипури.

Юрий Иванович давний игрок ветеранского футбольного клуба «Фаворит», который тоже в каком-то смысле один из спортивных брендов нашего региона. Клубу скоро уже двадцать лет, а играют здесь известные в нашем регионе врачи, депутаты, бизнесмены, представители силовых органов. Из тех, кто выходил на площадку в товарищеском матче с волонтерами, самому младшему – 44, самому старшему 73. Средний возраст команды – 64 года! Думается, сам факт существования этой команды – лучшее свидетельство пользы здорового образа жизни.

Волонтерское движение развивается в области очень активно, к нему присоединяется все больше неравнодушных и целеустремленных людей. В Тульском регионе работают 166 волонтерских объединений. Благородной миссии посвятили себя уже более 5500 человек. В 2018 году они провели более 500 мероприятий, помогли тысячам людей.

– Как глава Тулы отмечу, что в нашем городе и во всей Тульской области диалог с волонтерами, молодежью и общественными организациями построен на высоком уровне, ведь основой любого процесса жизни города, региона является инициатива населения, – отметил, выступая с приветственным словом перед началом матча Юрий Цкипури. – К открытому и прямому диалогу с жителями призывают Президент России Владимир Путин и губернатор Алексей Дюмин.

Для всех нас важно организовать эффективное взаимодействие с жителями, привлечь их к решению различных вопросов и реализации социальных проектов.

По словам мэра, несмотря на то, что в рамках матча депутаты и волонтеры – соперники, в городе и области они одна команда. Символично, что встреча проходит в День воссоединения Крыма с Россией. Чтобы Россия оставалась мощной и развитой державой, необходимо заботиться о здоровье нации. С этой целью Указом Президента Владимира Путина была разработана концепция активного долголетия. Средняя продолжительность жизни россиян к концу следующего десятилетия должна повыситься до 80 лет.

Одно из важных направлений такой концепции – создание условий для занятий спортом и пропаганда здорового образа жизни. Поэтому товарищеский матч – не только укрепление взаимодействия, но и яркий пример совместной деятельности по реализации майских указов Президента.

Матч получился упорным. Долгое время никому из соперников не удавалось открыть счет. К концу первого тайма волонтеры все же вышли вперед, но после точного удара Юрия Цкипури, действовавшего на острие атак команды «Фаворит», разница в счете сократилась. В итоге команды разошлись миром – 7:7, а пять забитых мячей в составе «Фаворита» на счету главы Тулы Юрия Цкипури.