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Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами
Фото Алексея Пирязева.

Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами

В итоге команды разошлись миром – 7:7, а пять забитых мячей в составе «Фаворита» на счету Юрия Цкипури.

В ФОК поселка Ленинский прошел необычный матч – команда тульских волонтеров в рамках федерального проекта «Доверяй, играя» встретилась с ветеранским клубом «Фаворит». Матч получился хоть и товарищеским, но весьма жарким.
 
«Доверяй, играя» – необычный проект, призванный создать  неформальное прямое общение органов власти с представителями добровольческого сообщества России в атмосфере общего дела. В данном случае в качестве общего дела предстает футбол, выбор которого, кстати, не прописан однозначно в условиях проекта. В некоторых регионах для такого поединка выбирали баскетбол.
 

Юрий Цкипури

– В городе-герое Туле и в Тульской области футбол – популярный вид спорта, которым занимаются тысячи туляков. Мне как футболисту с немалым стажем регулярные тренировки помогают всегда быть в отличной форме, – сказал еще до матча мэр города Юрий Цкипури.

Юрий Иванович давний игрок ветеранского футбольного клуба «Фаворит», который тоже в каком-то смысле один из спортивных брендов нашего региона. Клубу скоро уже двадцать лет, а играют здесь известные в нашем регионе врачи, депутаты, бизнесмены, представители силовых органов. Из тех, кто выходил на площадку в товарищеском матче с волонтерами, самому младшему – 44, самому старшему 73. Средний возраст команды – 64 года! Думается, сам факт существования этой команды – лучшее свидетельство пользы здорового образа жизни. 
 
 
Волонтерское движение развивается в области очень активно, к нему присоединяется все больше неравнодушных и целеустремленных людей. В Тульском регионе работают 166 волонтерских объединений. Благородной миссии посвятили себя уже более 5500 человек. В 2018 году они провели более 500 мероприятий, помогли тысячам людей. 
 
– Как глава Тулы отмечу, что в нашем городе и во всей Тульской области диалог с волонтерами, молодежью и общественными организациями построен на высоком уровне, ведь основой любого процесса жизни города, региона является инициатива населения, – отметил, выступая с приветственным словом перед началом матча Юрий Цкипури. – К открытому и прямому диалогу с жителями призывают Президент России Владимир Путин и губернатор Алексей Дюмин. 
 
Для всех нас важно организовать эффективное взаимодействие с жителями, привлечь их к решению различных вопросов и реализации социальных проектов. 
 
По словам мэра, несмотря на то, что в рамках матча депутаты и волонтеры – соперники, в городе и области они одна команда. Символично, что встреча проходит в День воссоединения Крыма с Россией. Чтобы Россия оставалась мощной и развитой державой, необходимо заботиться о здоровье нации. С этой целью Указом Президента Владимира Путина была разработана концепция активного долголетия. Средняя продолжительность жизни россиян к концу следующего десятилетия должна повыситься до 80 лет. 
Одно из важных направлений такой концепции – создание условий для занятий спортом и пропаганда здорового образа жизни. Поэтому товарищеский матч – не только укрепление взаимодействия, но и яркий пример совместной деятельности по реализации майских указов Президента. 
 
Матч получился упорным. Долгое время никому из соперников не удавалось открыть счет. К концу первого тайма волонтеры все же вышли вперед, но после точного удара Юрия Цкипури, действовавшего на острие атак команды «Фаворит», разница в счете сократилась. В итоге команды разошлись миром – 7:7, а пять забитых мячей в составе «Фаворита» на счету главы Тулы Юрия Цкипури. 
 
Галерея
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 1
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 2
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 3
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 4
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 5
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 6
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 7
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 8
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 9
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 10
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 11
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 12
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 13
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 14
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 15
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 16
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 17
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 18
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 19
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 20
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 21
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 22
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 23
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 24
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 25
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 26
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 27
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 28
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 29
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 30
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 31
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 32
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 33
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 34
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 35
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 36
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 37
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 38
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 39
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 40
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 41
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 42
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 43
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 44
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 45
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 46
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 47
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 48
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 49
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 50
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 51
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 52
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 53
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 54
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 55
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 56
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 57
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 58
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 59
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 60
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 61
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 62
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 63
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 64
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 65
Мэр Тулы Юрий Цкипури и команда ветеранов «Фаворит» сыграли в футбол с волонтерами, Фото: 66
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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 16:54 0
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