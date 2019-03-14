В Туле началась проверка дорог, находящихся на гарантии

фото Юлии Александровой.

Всего в настоящее время на гарантийном обслуживании в Туле находится 440 участков дорог, за их состояние несут отвественность 12 подрядчиков.

В областном центре стартовала проверка состояния участков дорог, находящихся на гарантийном обслуживании. На данный момент из 440 участков проверено 28 улиц. Из них на 21 обнаружены дефекты.

Площадь разрушенного покрытия – около 250 кв.м. По словам, заместителя директора МКУ «Сервисный центр Тулы» Андрея Парахуды, сейчас наиболее актуальное время для выявления дефектов на дорогах. Работы по проверке состояния всех гарантийных участков дорог должна завершиться до 10 апреля.

Андрей Парахуда – Мы вместе с подрядчиком выходим на объект и в случае выявления дефекта на дороге, составляем акт, где указывается срок устранения. Если по каким-то причинам представитель подрядчика не участвует в проверке, то акт составляется в одностороннем порядке и направляется подрядчик. На данный момент меньше всего дефектов выявлено на дорогах, которые ремонтировались в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Он подчеркнул, что выявленные замечания подрядчики обязаны устранять за свой счет. Срок устранения варьируется: если это аварийной участок дороги, то его обязаны отремонтировать в течение 10 дней с момента выявления. Незначительные дефекты будут ликвидированы горячим асфальтом при благоприятных погодных условиях (когда дневная температура составит более +5 градусов и не будет дождя).

Если подрядчик не выполняет требования и не устраняет дефекты дорожного полотна, то управление по транспорту и дорожному хозяйству вправе нанять для этого стороннюю организацию, а затраты на работы взыскать через суд.

Заместитель главного инженера АО «Региондорстрой» Сергей Богомазов:

Сергей Богомазов – Мы ремонтировали дороги по программе «Безопасные и качественные дороги» и сами следим за их состоянием. При выявлении дефектов, сразу же устраняем. Но если говорить в целом, то в появлении ям и трещин на дорогах не всегда виноват подрядчик, который проводил ремонт. Тут надо комплексно разбираться, иногда всему причиной разрушенное основание дороги или неправильно организованное водоотведение.

Также отметим, что параллельно в городе осуществляется аварийно-восстановительный ремонт на дорогах, которые не находятся на гарантийном обслуживании. За счет средств муниципалитета работы ведутся литым асфальтом.

Администрация города Тулы призывает тульских водителей обращаться по вопросам аварийно-восстановительного ремонта дорожного полотна с помощью сервиса «Тула – без ям». Срок выполнения работ по заявке, которая поступит на сервис, составляет 10 дней. На сегодняшний день в городе работает 10 бригад.