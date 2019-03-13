В Тульской области пропала бабушка: хотела в Ростов, но повернула на Донецк

Вечером 12 марта в отделение полиции «Воловское» поступила информация, что 78-летняя жительница Москвы, ехавшая на рейсовом автобусе домой в Цимлянский район Ростовской области, могла потеряться на территории нашего региона.

Около 21.30 в тот день Любовь Макаровну Старчилову должны были встретить на автовокзале в Цимлянске родственники. Но из автобуса пенсионерка не вышла. Близкие забили тревогу, стали звонить в полицию. К поискам бабушки подключились волонтеры «Лизы Алерт».

В первую очередь проверяли «зелёные остановки»: по пути на юг их несколько штук.

Сотрудники отделения полиции «Воловское» также проверяли версию, что пенсионерка могла выйти из автобуса во время остановки около местного придорожного торгового комплекса. И оказались правы.

Женщина вышла из салона автобуса, чтобы сходить в магазин, а когда вернулась, перепутала стоявшие на парковке автобусы и села не в свой.

Естественно, уехала в другом направлении: она двигалась в Цимлянский район на автобусе «Москва-Элиста», а оказалась в автобусе «Москва-Донецк».

Как впоследствии выяснилось, бабушка отклонилась от курса примерно 200−300 км. При этом пожилая женщина даже не догадывалась, что едет не по своему маршруту: было темно и она не могла разглядеть местность.

Полицейские установили водителей транспортных средств, связались с ними, с пенсионеркой, а также родственниками пропавшей. В результате удалось выяснить, где женщина находится и каким образом ей попасть домой. Пенсионерка прибыла в город назначения, её жизни и здоровью ничего не угрожает.